Lugo, un viaggio nelle melodie dei classici Disney con l’Ensemble Tempo Primo

Un viaggio nella fantasia con le canzoni dei grandi classici Disney proposte dall’Ensemble Tempo Primo. Mercoledì 14 luglio La Corelli propone, dalle 21 nel cortile del Chiostro del Carmine di Lugo, “Dreaming Melodies – Musiche dal magico mondo Disney”, concerto che farà riascoltare le celebri melodie dei classici dell’animazione con l’adattamento musicale curato da Nicola Nieddu.

L’Ensemble Tempo Primo, guidato da Nicola Nieddu, con arrangiamenti musicali che fondono più stili musicali in un sapiente mix tra classico e moderno, ripercorre la storia dei cartoni animati e dei film di animazione attraverso le voci di Cecilia Ottaviani, Daniela Peroni e Luca Balbi. Da “La Bella e la Bestia” a “Il re leone”, da “Hercules” a “Mulan”, passando per la “La Sirenetta” e fino ai più recenti capolavori Pixar, lo spettacolo regalerà ricordi ed emozioni grazie anche alla voce narrante di Teresa Maria Federici, italianista, docente e scrittrice di testi per il teatro musicale, che introdurrà le canzoni che hanno fatto la storia del cinema di animazione.

Il biglietto di ingresso ha un costo di 8 euro intero e 5 euro per under 25. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni visitare il link: https://www.lacorelli.it/events. L’evento è organizzato da La Corelli con il patrocinio del Comune di Lugo.