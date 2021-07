Massa Lombarda: all’arena in massa è il momento di “EST” e “The Father”

Sono EST – Dittatura last minute di Antonio Pisu e The father di Florian Zeller i film protagonisti delle prossime proiezioni all’Arena in Massa nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” (via Amendola 40) di Massa Lombarda.

Giovedì 15 e venerdì 16 luglio la rassegna cinematografica estiva propone EST – Dittatura last minute. Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’Est. Il muro di Berlino crollerà un mese dopo, a seguire ci sarà la dissoluzione dell’Unione Sovietica. A Budapest incontrano Emil, un uomo che è fuggito dalla Romania di Ceausescu e chiede ai ragazzi di consegnare una valigia alla sua famiglia a Bucarest. Sarà il mite Bibi ad infilare la valigia di Emil nel bagagliaio, dando il via a un’avventura emozionante e pericolosa.

Sabato 17 e domenica 18 luglio c’è The father di Florian Zeller. Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone.

La rassegna prosegue fino al 22 agosto, dal martedì alla domenica (a eccezione di lunedì 2 agosto), per un totale di 41 serate con tutti i successi della passata stagione e anche film che al momento sono in programmazione o devono ancora uscire nelle sale cinematografiche in prima visione. Le proiezioni iniziano alle 21.15. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film.

Il costo di ingresso è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Opera Sapori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.