Tornano le aperture serali del Museo Baracca e delle Pescherie della Rocca di Lugo

Mercoledì 14 luglio tornano le aperture serali straordinarie – in programma in tutti i mercoledì di luglio – del Museo “Francesco Baracca” e delle Pescherie della Rocca di Lugo, che saranno visitabili dalle 20.30 alle 23.

Nelle serate del 14; 21 e 28 luglio al Museo Baracca sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite della mostra “Mille chilometri in un giorno”, dedicata alla prima edizione della celebre manifestazione aviatoria svoltasi il 19 giugno 1921. Nelle serate di aperture straordinaria l’ingresso al museo è gratuito.

Nei mercoledì di luglio anche le Pescherie della Rocca saranno aperte la sera straordinariamente. In queste occasioni sarà quindi possibile visitare la mostra “Salvador Dalì. La Divina Commedia – 100 xilografie”. L’esposizione è dedicata a Salvador Dalì e Dante e riunisce cento opere che furono realizzate dal pittore in occasione dei 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta. A Salvador Dalì fu infatti affidato dall’Istituto Poligrafico dello Stato l’incarico di illustrare la più nota opera dantesca, in vista di questa ricorrenza.