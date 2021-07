A Cervia Federico Moccia presenta il suo ultimo romanzo “Semplicemente amami”

Sarà il grande scrittore e regista Federico Moccia la guest-star del venerdì sera (16 luglio) del bagno Marco di Cervia (n.184). Il regista romano – che ha firmato autentici capolavori della cinematografia italiana come “Tre metri sopra il cielo” o “Scusa ma ti chiamo amore” – presenterà, nello stabilimento sul lungomare Deledda, il suo nuovo libro “Semplicemente amami”.

L’appuntamento è per il 16 luglio (ore 20.30) con il regista di tante pellicole di successo che, in “Semplicemente amami”, ci racconta di una donna che non sa più chi è. Abbandonate le storie dei teenager, lo scrittore di “Tre metri sopra il cielo” ci racconta di un personaggio maturo, con alle spalle un matrimonio e una carriera da musicista che sembra finita.

Sofia non lo sa perché non ha più voglia di suonare e perché ora si ritrova in una stanza d’albergo, dopo aver detto una bugia a tutti, facendo credere di essere andata in Russia per lavoro. Il matrimonio con Andrea sembra finito e la sua relazione con Tancredi, dopo tante promesse, è finita in un cumulo di macerie perché lui non voleva impegnarsi, voleva solo un amore proibito e fuggitivo.

Sola davanti ad uno specchio, in un luogo che non le appartiene, Sofia comprende che non può più mentire a se stessa e agli altri e deve riprendere in mano la sua esistenza. La donna torna allora da Andrea per capire che cosa l’ha fatta sentire tanto sola in quegli anni di matrimonio e si chiede dove siano finiti i loro sogni e le loro risate. Da quel momento si riaccende in lei anche la musica, eterna amica, e il pianoforte riprende vita. Ma proprio quando Sofia pensa di aver fatto ordine nella sua vita, riappare Tancredi, stavolta diverso, stavolta pronto a rimanere.