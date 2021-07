All’Arena Borghesi 2021 in piazza della Molinella a Faenza il docufilm sull’incredibile storia di Rockin’ 1000

Venerdì 16 luglio in piazza della Molinella a Faenza il cineclub Raggio Verde proporrà la visione gratuita di We are the Thousand – L’incredibile storia di Rockin’ 1000, il docufilm diretto da Anita Rivarolici: sarà l’occasione di ripercorrere l’incredibile storia di Rockin’1000.

Primo lungometraggio della sceneggiatrice e regista cesenate Anita Rivaroli, già direttrice artistica e cofondatrice di Rockin’1000, We Are the Thousand si fonda sul sogno a occhi aperti di ogni “rocker da cameretta”: salire su un palco come un professionista.

Sentirsi, anche solo per un giorno, una vera star. Lavorando su questo spunto warholiano, sull’epica del riscatto e sull’incrollabile tenacia della base dei fan, Rivaroli documenta con notevole senso del ritmo e del crescendo narrativo un mega evento molto rischioso sulla carta, quasi al limite del baraccone. Che condivide con i talent show musicali la fase di selezione (qui evocata solo rapidamente), la “docenza” di guru a capo di ogni sezione, ma prima di tutto ciò la presenza gratuita dei partecipanti, dai quali scaturiscono gli spunti più interessanti: è infatti nella varietà delle loro provenienze e dei motivi che li legano al fare musica, raccontati in sessioni in studio alla macchina da presa,

che si rintraccia il nucleo di senso più profondo del film.

In quel confine tra le vite ordinarie e quelle sotto i riflettori, e tra la felicità più autentica del suonare a tempo con un mare di sconosciuti e l’orgoglio di essere stati per qualche giorno “la band più famosa del mondo”.

Al netto di qualche momento di enfasi e legittimo orgoglio degli organizzatori per l’impresa realizzata, lo spirito del “tutti per uno” tiene, emoziona e conquista, fermamente assicurato all’eccezionalità e alla qualità sonora di un’esibizione così partecipata e sincronizzata (forse la più insidiosa tra le sfide tecniche, sia dell’evento che del film).

Al punto che la fase della preparazione e il montaggio della complicata esecuzione di Learn to Fly sembrano mettere in secondo piano i trionfi successivi: la promessa mantenuta di Dave Grohl e soci al palazzetto di Cesena e la trasformazione di una coraggiosa scommessa in format strutturato.

Fabio Zaffagnini – CEO / Amministratore Delegato Rockin’1000 45 anni, romagnolo, vive e lavora a Cesena. Ideatore di Rockin’1000, si occupa prevalentemente della direzione strategica e creativa della band, supervisionando in maniera trasversale le varie divisioni.

Ha iniziato la sua carriera professionale come ricercatore presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR e per il Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Nel 2012 inizia ad occuparsi di trasferimento tecnologico e ricerca industriale per un centro di ricerca privato. Nel 2011 avvia la start up Trail Me Up, che produce rappresentazioni virtuali a 360° di percorsi escursionistici. Dal 2015 è inserito nella lista degli Experts della Commissione Europea per le capacità di design di prodotto. Le sue passioni sono i viaggi, la musica Rock ed il beach volley.

Presente in sala Fabio Zaffagnini, ideatore di Rock in 1000, intervistato da Michelangelo Naldini – batterista Celeb Car Crash, partecipante al primo Rockin’ 1000

Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cBV4cFOnG04

