Ascoltare i suoni della terra inquieta nel Rifugio Microsonoro di Luigi Berardi a Bagnacavallo

In occasione della Giornata mondiale dell’ascolto, che ricorre il 18 luglio, l’associazione HumuSapiens proporrà presso il suo campo di via Granaroli a Bagnacavallo un evento unico assieme all’artista Luigi Berardi, che realizzerà l’installazione Rifugio Microsonoro Terrestre, visitabile nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 luglio.

«Il tema scelto per l’edizione 2021 della Giornata dell’ascolto è La terra inquieta, un invito a riflettere sul mormorio costante della Terra. I suoni piccoli, nascosti, sotterranei, aerei, sottomarini, infrarossi e ultrasonici, impercettibili all’orecchio umano – spiegano i promotori dell’associazione HumuSapiens – possono portare una nuova prospettiva, potenzialmente piena di speranza, sul futuro del pianeta e dell’umanità. L’ascolto come attivismo ci incoraggia a mettere in discussione i nostri atteggiamenti di ascoltatori mentre miriamo a costruire un nuovo mondo più inclusivo ed empatico. L’installazione di Luigi Berardi sarà un rifugio di paglia che accoglierà “attivisti all’ascolto” sfuggiti dal mondo macrosonoro, dove mettersi in ascolto attraverso un condotto psicofisico che collega il cielo alla terra inquieta.»

Sabato 17 e domenica 18 luglio sarà possibile concordare il proprio ingresso nella capanna dalle 17 alle 24. Ogni ora l’artista introdurrà fino a sei interessati nel mondo dell’ascolto consapevole, che poi, due alla volta, potranno passare alla fase esperienziale. L’evento è adatto anche ai bambini.

Per evitare tempi d’attesa troppo lunghi, si consiglia vivamente la prenotazione tramite mail a ass.humusapiens@gmail.com o messaggio whatsapp a 334 3312289.

Informazioni anche telefoniche al 338 3633869 o al 334 3312289.

Il campo di HumuSapiens è in via Granaroli di fronte al civico 4, a Bagnacavallo.

L’evento fa parte del progetto Parchi? par tot… La favola continua, promosso dall’associazione HumuSapiens con il contributo del Comune, con l’obiettivo di far conoscere meglio i parchi di Bagnacavallo attraverso un programma di eventi durante tutta la stagione estiva.

La Giornata mondiale dell’ascolto ricorre il 18 luglio per onorare il compleanno di Raymond Murray Schafer, compositore e ambientalista canadese considerato il fondatore dell’ecologia acustica. Nato il 18 luglio 1933, ha sviluppato il suo World Soundscape Project, che ha posto le idee e le pratiche fondamentali dell’ecologia acustica negli anni ’70. La Giornata Mondiale dell’Ascolto è stata istituita nel 2010 e ogni anno ha un tema specifico legato a essa.