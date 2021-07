Dante Vivo: Marescotti interpreta i canti finali dell’Inferno all’Antico Porto di Classe

Sabato 17 luglio, alle ore 21, presso l’Antico Porto di Classe, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna nuovo appuntamento del Dante Vivo di Ivano Marescotti. Protagonisti gli ultimi due Canti dell’Inferno, anticipati da un’introduzione sul sommo Poeta come personaggio narrante: il Canto XXXIII con il Conte Ugolino “La bocca sollevò dal fiero pasto” e il Canto XXXIV con il celebre verso finale “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Accompagnano lo spettacolo le musiche eseguite dal vivo da Marianne Gubri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics). L’evento, realizzato in compartecipazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021, è una produzione Patàka in collaborazione con Cronopios. Tariffa omaggio. Apertura cancelli ore 20. In caso di pioggia l’evento è annullato.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19