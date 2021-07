Davide Dalfiume con “Ci piace la pace” all’Arena d’dri dè Teàtar di Conselice

Per il secondo appuntamento con la rassegna Conselice Estate 2021, venerdì 16 luglio alle 21.15, sul palco dell’Arena D’dri d’è Teàtar di Conselice salirà Davide Dalfiume, attore e direttore del Teatro Comunale di Conselice, con lo spettacolo “Ci piace la pace”.

Dalfiume porta sul palco un’opera prima da lui scritta, a cui stava lavorando da molti anni e finora tenuta nel cassetto, uno spettacolo molto intimo e particolare sulla pace interiore. Uno spettacolo che nutre la nostra sensibilità, che parla di noi e di come cerchiamo di trovare la nostra strada, mentre siamo impegnati in infinite attività lavorative e non. Quando si tratta di noi diventiamo molto indifesi e fragili e la necessità di sentirsi bene in questa società è sempre più forte. Uno spettacolo brillante che è anche una ricerca di consapevolezza.

Tante persone prima di noi hanno cercato l’appagamento interiore e ci hanno tramandato messaggi vitali molto importanti. Non è obbligatorio essere eroi nella nostra esistenza, qualcuno magari lo diventa suo malgrado, è importante essere veri con sé stessi, persone radicate nella propria esistenza. Ci piace la pace è uno spettacolo che vuole essere naturale, spontaneo, semplice, che tenta di costringerci a riflettere su di noi.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it. Prenotazioni obbligatorie ai numeri: 0542-665185 – cell. 333-5748015 – Biglietteria cell. 377-9698434 dalle 17.00 alle 19.00 giorni feriali mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Arena (retro del Teatro Comunale) – Via Selice 127-129 – Conselice (RA). Biglietteria aperta solo nelle serate di spettacolo dalle ore 19.30.

Biglietti: intero € 12,00 – ridotto € 10,00 (giovani under 25, adulti over 65, diversamente abili, Soci Caffè delle Ragazze, tesserati Emergency, Libera).

L’ingresso agli spettacoli serali sarà consentito dalle ore 20.30.

Saranno adottate le misure di sicurezza anti-Covid vigenti nelle singole date.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.