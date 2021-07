In partenza laboratori, workshop di fotografia e serate musicali per ragazzi e famiglie al centro Valtorto di Ravenna

Un ricco programma di eventi dedicato ai giovani, agli adolescenti e alle loro famiglie, ma anche ai più piccoli: questo è il Valtorto Summer, ideato e organizzato dalla Cooperativa Raven, in collaborazione con l‘assessorato alle Politiche giovanili.

Gli eventi, completamente gratuiti, si svolgeranno nel centro giovanile Valtorto, recentemente ristrutturato dal Comune. Il centro nasce proprio con l’intento di diventare principalmente uno spazio di aggregazione dei giovani, oltre che un luogo di partecipazione, socialità e incontro per tutta la comunità locale e un punto di riferimento per la cittadinanza. Su questi obiettivi si è quindi costruito il calendario degli eventi che contribuiranno ad arricchire l’estate cittadina da luglio a metà settembre.

Il programma estivo prenderà avvio lunedì 19 luglio con il workshop della fotografa Alessandra Baldoni “Nella camera del cuore si nasconde un elefante”, organizzato in collaborazione con lo spazio espositivo “PR2”. Il workshop, riservato agli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, che si svolgerà ogni sera dalle 18.30 alle 21, porterà i ragazzi ad affrontare una serie di prove attraverso giochi, esercizi creativi, visione di opere di artisti contemporanei. Il corso si concluderà sabato 24 luglio con una speciale caccia al tesoro e con l’inaugurazione della mostra delle opere prodotte dai ragazzi durante la settimana. Due saranno i laboratori rivolti agli adolescenti che si svolgeranno durante l’estate: terminato il primo workshop della fotografa Baldoni seguirà il laboratorio condotto dalle giovani “Art-eco” che insegneranno ai più giovani come realizzare “un orto portatile”, ma anche a dipingere con le piante.

I laboratori, che si svolgeranno in due appuntamenti, venerdi 30 luglio e mercoledì 25 agosto, sono stati ideati all’interno del progetto Urban Flora, vincitore della Call for ideas, “Almagià Creative Hub”, realizzata all’interno del progetto promosso da ANCI, “Sinergie-Virgilio e Dante 4.0”.

Il Valtorto Summer proseguirà poi con una serie di appuntamenti che spazieranno dalle serate musicali con pic-nic, dedicate ai più piccoli, a conduzione del “suona-canta-storie” Giorgio Minardi, fino alle lezioni di “Gioca Yoga” per l’infanzia e l’adolescenza, in cui l’insegnante di yoga ed educatrice Federica Samorì, mostrerà come, attraverso il gioco, tenendo in considerazione le tappe evolutive di sviluppo del bambino, è possibile apprendere lo yoga. Il corso di Yoga si svolgerà il martedì nelle seguenti date: 3, 10 e 24 agosto alle 18.30; lo spettacolo di Giorgio Minardi si ripeterà per due appuntamenti: mercoledì 4 agosto e mercoledì 11 agosto alle 20.30.

In calendario è presente infine anche l’amata e storica rassegna “Burattini alla riscossa”, curata da Massimiliano Venturi, che farà tappa al centro Valtorto per tre giovedì (29 luglio, 5 e 12 agosto alle 21), con tre spettacoli differenti. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria; verranno applicati tutti i protocolli anti-covid.

Per informazioni e iscrizioni agli eventi: info@raveneventi.it. Fb: @centrogiovanivaltorto IG: @valtorto.