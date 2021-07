La non-scuola di Castiglione di Ravenna si intreccia con l’opera di Alessandro Miele

A Castiglione di Ravenna, negli spazi di Palazzo Grossi, i partecipanti al laboratorio della non-scuola sono coinvolti nello spettacolo di Alessandro Miele “Sono solo un uomo”, in scena venerdì 16 e sabato 17 luglio alle 21. Una sovrapposizione tra Roberto Baggio e Odisseo, un cortocircuito in cui Ulisse sarà affrontato sia come mito sia in relazione a Dante.

SONO SOLO UN UOMO

Testo vincitore del concorso di drammaturgia sportiva SportOpera 2005

di e con Alessandro Miele / assistente alla regia Alessandra Crocco / produzione Ultimi Fuochi Teatro

in scena i ragazzi e le ragazze del laboratorio della non-scuola di Castiglione di Ravenna

Cosa hanno in comune Roberto Baggio e Ulisse, un mito del calcio e un mito antico? I viaggi, le sfide. Come Ulisse attraversa il Mediterraneo prima di fare ritorno a Itaca, così Roberto Baggio è alla ricerca della squadra che riuscirà a esaltare la sua fantasia e la sua tattica fino all’addio al calcio. I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla non-scuola del Teatro delle Albe a Castiglione di Ravenna – guidata dall’attore Alessandro Miele di Ultimi Fuochi Teatro con Alessandro Renda del Teatro delle Albe – saranno coprotagonisti dello spettacolo.

Biglietto 1 €

I biglietti sono in vendita online su vivaticket.com e direttamente a Palazzo Grossi venerdì 16 e sabato 17 a partire dalle ore 17

Informazioni:

Ravenna Teatro tel. 0544 36239 e 333 7605760

Palazzo Grossi Via Zignani, 39 Castiglione di Ravenna