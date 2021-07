Six rooms: sei artisti per la nuova mostra alla Casa Baldassarri di Bagnacavallo

Un nuovo evento espositivo è previsto da sabato 17 a sabato 31 luglio alla Casa Baldassarri di Bagnacavallo. Si intitola Six rooms e vedrà esposte le opere di Filippo Maestroni, Dario Molinaro, Ilaria Piccirillo, Leo Ragno, Alessandro Saturno e Giulia Sensi.

Six rooms, a cura di Art Motel con un testo di Massimiliano Fabbri, è una mostra di disegno e pittura che indaga la dinamica del dialogo tra due diverse generazioni di artisti a confronto, chiamati a declinare il loro universo artistico in sei stanze, una per artista, le stanze della vecchia casa di famiglia dei Baldassarri, oggi trasformata in una home gallery a pochi passi dal centro storico di Bagnacavallo.

«Filippo Maestroni, Dario Molinaro, Ilaria Piccirillo, Leo Ragno, Alessandro Saturno e Giulia Sensi si appropriano dell’intimità e del vuoto delle stanze della villa per riempire di segno, colore, spirito e pratica ciascuno spazio indipendente per comporre un percorso che guida il visitatore attraverso sei diversi osmotici universi – spiegano i curatori. – La collettiva invita lo spettatore a riflettere sulla possibilità di dialogo tra immaginari che appartengono ad artisti apparentemente lontani tra loro per ragioni anagrafiche, ma uniti dal filo conduttore del disegno e della pittura.»

Casa Baldassarri è in via F.lli Bedeschi 27 a Bagnacavallo.

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio nei seguenti giorni e orari: giovedì 22 e 29 (18-22), venerdì 23 e 30 (18-22), sabato 17, 24 e 31 (18-22), oppure su appuntamento.

Info e visite su appuntamento:

340 0748203 (Giovanna), 338 1047416 (Caterina).