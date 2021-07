Faenza. Teatro Masini Estate, l’attrice Serra Yilmaz con ‘Il Ballo’ al Museo delle Ceramiche

Sarà la nota attrice Serra Yilmaz, musa del regista Ferzan Ozpetek, a inaugurare con la pièce Il Ballo il cartellone dedicato al Contemporaneo di Teatro Masini Estate 2021. Lo spettacolo, adattamento di Francesco Niccolini dell’omonimo romanzo di Irène Némirovski con la regia di Roberto Aldorasi, andrà in scena al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza sabato 17 luglio alle ore 21,15. Ad accompagnare il monologo della Yilmaz sarà la pianista Maria Giulia Cester.

Il Ballo è una storia perfetta: pochi personaggi, disegnati in un lampo e con brevi tratti, eppure perfettamente riconoscibili, e un incedere di eventi che precipitano in pochi giorni verso una fine inattesa e tragicomica, stupida, piccola eppure enorme, per le conseguenze sulle persone coinvolte. Una famiglia di arricchiti, provinciali e ignoranti, una moglie che non vuole invecchiare e che sa di potersi finalmente godere la vita. Un marito che pensa solo agli affari e non riesce a porre argine alle volontà smodate e ai dispetti della consorte. Una figlia quattordicenne che sta abbandonando il corpo di ragazzina crisalide per diventare femmina e donna, con tutto il caleidoscopio di sentimenti, desideri e sofferenze della sua età. Intorno un mondo di “nemici”, secondo la gretta e sprezzante filosofia della padrona di casa: una istitutrice inglese, una maestra di pianoforte, un maggiordomo e una servitù buona solo a rubare pane e stipendio. Tutti insieme vivono l’attesa del grande ballo, una festa danzante che la “signora” vuole offrire a tutti i nobili e ricchi della città – qualunque essa sia – per affermare ricchezza e strapotere della famiglia. Ha pensato a tutto, e tutto trasuda arroganza ed eccessi. Ha solo trascurato un dettaglio, un piccolo dettaglio: la sua adorata bambina…

“Il Ballo” è il romanzo breve attraverso il quale la giovanissima scrittrice russa trapiantata a Parigi si affermò in Francia nel 1930: una carriera folgorante, con romanzi strepitosi, ricchi di una umanità complessa e spesso ributtante, volgare, pronta a tutto per la ricchezza e per soddisfare le proprie voglie. Figlia di un banchiere russo che sopravvive alla Rivoluzione d’Ottobre, e di una donna in tutto e per tutti identica alla protagonista di questo romanzetto geniale, Irina (poi Irène) Némirovsky attraversa in prima persona la grande storia della prima metà del Novecento, pagandone le conseguenze: morirà ad Auschwitz, da sola, nel 1942, un mese dopo essere stata internata. I suoi romanzi sono rimasti per molti anni in una valigia. (Francesco Niccolini)

Biglietti: 12 euro; gratuità per under 14. Prevendite: da venerdì 16 luglio alla biglietteria del Teatro Masini dalle ore 10 alle ore 13. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Vendita online su Vivaticket. Nella sera di spettacolo la Biglietteria al MIC aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini.

Per informazioni: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it