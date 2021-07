Ravenna. Concerto da camera dell’Orchestra Cherubini al Centro Socio riabilitativo Bosco Baronio

Fino al 28 luglio le formazioni da camera dell’Orchestra Cherubini sono impegnate in un itinerario di concerti che visita RSA, cooperative sociali, la Casa Circondariale. Sabato 17 luglio alle 16 il concerto si tiene nel cortile del Centro Socio riabilitativo Bosco Baronio in via Fiume Abbandonato 162.

L’Orchestra è composta da Valentina Benfenati e Carolina Caprioli ai violini, Francesco Zecchi viola e Alessandro Brutti violoncello. Eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto in re minore K 421, Allegro Moderato, Andante, Minuetto e Trio, Allegretto ma non troppo- Tema e Variazioni.

È necessaria la prenotazione al 0544270907 – boscobaronio@selenia.ra.it; https://www.orchestracherubini.it/eventi/la-musica-senza-barriere-26/