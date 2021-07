Cotignola. Cine-Giro, la rassegna estiva di cinema itinerante, prosegue con Caro Diario di Nanni Moretti

Prosegue CINE-giro 2021, la rassegna di cinema itinerante organizzata dal Comune di Cotignola in collaborazione con Cineteca di Bologna e Cotignola Invita.Le proiezioni, sempre di lunedì, con inizio alle 21.30 nel mese di luglio e alle 21.00 nel mese di agosto, sono a ingresso gratuito.

Questo il ricco calendario: lunedì 19 luglio Caro Diario di Nanni Moretti nel chiostro della chiesa di San Francesco (Via San Francesco 15); il 26 luglio Ci vuole un fisico di Alessandro Tamburini al parco Conti di Barbiano (via Ungaretti/ Via Quasimodo); il 2 agosto Azur e Asmar di Michel Ocelot al campo sportivo parrocchiale di San Severo (Via Madrane 16); il 9 agosto Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti al Parco Pertini (Via Sandro Pertini 2, con ampio parcheggio disponibile in Via Cenacchio); il 23 agosto Dililì a Parigi di Michel Ocelot nel giardino della Scuola primaria (Via Marconi 7) e infine il 30 agosto L’uomo che verrà di Giorgio Diritti nel giardino del teatro Binario (Viale Vassura 20).

Durante le proiezioni sarà attivo un piccolo ristoro a cura di Cotignola Invita (il 2 agosto a San Severo il punto ristoro sarà a cura del Circolo di San Severo).

Nel sito www.comune.cotignola.ra.it è possibile scaricare il programma completo.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata ai numeri 0545 908826/71 o 339 8310504 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì). Sarà comunque possibile accedere alla proiezione lasciando i propri dati all’ingresso direttamente la sera dell’evento.