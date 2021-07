Riapre dopo 2 anni l’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola: anteprima con l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Cotignola capitale della paglia. La rassegna estiva di Primola Cotignola “Fuori dalle balle” torna nella golena del fiume Senio che incrocia il Canale emiliano romagnolo, per ridare vita all’Arena delle balle di paglia.

Saranno in tutto sei serate di appuntamenti, di cui l’anteprima sarà giovedì 22 luglio alle 21.30 con il concerto dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Dalla Svizzera, un’orchestra XXL senza camera, un battaglione selvaggio senza maestro, un’immaginazione musicale che vi farà ritornare a casa felici.

Chi vorrà esplorare la nuova Arena o cenare sul posto, potrà arrivare a partire dalle 19.30: da quell’ora sarà infatti aperto il Parataj, il nuovo bar dell’Arena ricostruito dopo l’incendio della scorsa primavera.

Per accedere all’Arena delle balle si può parcheggiare in via Cenacchio e seguire le indicazioni; non si possono attraversare i campi.

L’ingresso costa 5 euro ed è necessaria la prenotazione, per la quale sono fornite tre alternative: attraverso il sito https://oooh.events, cercando la serata desiderata (metodo preferito), scrivendo una email a arenadelleballedipaglia@gmail.com, oppure contattando su Whatsapp il numero 333 4183149. Si raccomanda di prenotare per tempo siccome i posti sono limitati.

La rassegna “Fuori dalle balle” continuerà sempre all’Arena il 23, 29, 30, 31 luglio e 1 agosto, per poi spostarsi in piazza Vittorio Emanuele II (3, 4, 5 settembre).

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook @arenadelleballe e il sito www.primolacotignola.it.