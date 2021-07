Emidio Clementi rievoca “La notte del Pratello”. Mercoledì 21 luglio al MIC di Faenza

Ultimo appuntamento per la rassegna Accordi-Libri di muscisti, musica di scrittori. Mercoledì 21 luglio, alle 21, nel cortile del MIC di Faenza verrà presentato “La notte del Pratello” di Emidio Clementi, leader e fondatore dei Massimo Volume.

“Più che la presentazione di un libro questo è un vero e proprio concerto spettacolo – spiegano gli organizzatori -. Per celebrare i 20 anni dell’uscita del suo “La notte del Pratello” ora edito da Fazi Editore, Emidio Clementi insieme a Stefano Pilia alla chitarra e alle elettroniche e Mattia Cipolli al violoncello, mette in scena un vero e proprio spettacolo musicale”.

Il libro semiautobiografico, ispirato nello stile a “Vicolo Kannery” di John Steinbeck, racconta le vicissitudini di Mimì che di lavoro ripulisce le cantine di Bologna e la sera frequenta la mitica via del Pratello. La strada negli anni ’90 è quasi una repubblica autonoma, in cui convivono prostitute, miserabili, svitati di ogni risma, artisti improbabili, sfaccendati. A loro tocca il compito di incarnare una libertà antica, anarchica, che presto sarà messa in discussione e contrastata dalla Bologna dei colletti bianchi e dell’ordine.

Il concerto spettacolo è realizzato da Gagarin in collaborazione con Strade Blu con il sostegno del Comune di Faenza e la collaborazione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

Ingresso libero. MIC Faenza, viale Baccarini 19, ore 21. E’ consigliata la prenotazione MIC Faenza: 0546697311, info@micfaenza.org