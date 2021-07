Note di Sapore in Piazza Costa a Ravenna con il trio Hernandez & Sampedro

Serata live con Hernandez & Sampedro Trio questa sera, martedì 20 luglio, in piazza Costa, nell’ambito degli appuntamenti con musica ed enogastronomia di Note di Sapore.

Il fortunato calendario di eventi promossi da Mercato Coperto e Costa Cafè propone alle 21 Luca “Hernandez” Damassa, voce solista e chitarra ritmica acustica/elettrica, e Mauro “Sampedro” Giorgi, chitarra solista acustica/elettrica e seconda voce, accompagnati al basso da Giacomo Sangiorgi ”Jack La Bamba”.

Una band che ha stile, attitudine rock e chitarre giuste per emozionare chi ama Neil Young, i R.E.M, i Pearl Jam, Springsteen, Social Distortion, Ramones, ovvero le fondamenta del rock a stelle e strisce.

Dal 2010 Hernadez & Sampedro hanno pubblicato due album di musica originale e si sono esibiti in circa 800 concerti in pub & live clubs, festival e teatri di tutta Italia. All’attivo anche un tour in Germania, diverse collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, fra cui il premio Oscar Ryan Bingham, l’ex batterista di Springsteen E-Street band, Eugenio Finardi, Mary Cutrufello, David Celia, Elliott Murphy.

Il concerto sarà abbinato alla cena e per l’occasione il Mercato Coperto proporrà un fuori menu con Paella e Sangria, con la possibilità di ordinare dal menu del ristorante con una, con proposte di terra e di mare, ma anche pizze alla pala, taglieri e carne alla griglia. La cena sarà accessibile con l’acquisto di una Drink & Dinner Card a consumo del valore di 20,00€, spendibile per cibo e bevande durante tutta la serata.

Info e prenotazioni:

Mercato Coperto: 0544 244611 | 3428174898

Costa Cafè: 0544 212812