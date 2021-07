Nuova settimana di film all’Arena del Carmine di Lugo: il programma

All’Arena di Carmine di Lugo, nel chiostro del Carmine (piazza Trisi 4), la settimana di cinema all’aperto prosegue con nuove proiezioni tra film italiani e stranieri.

Martedì 20 luglio è in programma “Corpus Christi” di Jan Komasa. Daniel è un giovane che si trova in riformatorio per reati non solo di poco conto. Avrebbe voluto diventare sacerdote ma la sua fedina penale ora glielo impedisce. Quando però viene inviato, per un permesso lavorativo, in un paese lontano dal riformatorio viene creduto un prete e lui non fa nulla per smentire questa credenza diventando anche momentaneo sostituto del parroco.

Mercoledì 21 luglio è il momento di un film italiano: “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli. Eleanor detta Tussy è “la più coraggiosa” delle tre figlie del filosofo e teorico politico tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l’eredità, anche perché una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre, e l’altra, Laura, si è trasferita in Francia. Sono soprattutto l’intelligenza e l’indole combattiva di Eleanor a fare di lei la persona più adatta a tenere viva la fiamma del pensiero paterno.

Giovedì 22 luglio protagonista “Est – Dittatura Last Minute” di Antonio Pisu. La pellicola è ambientata nell’ottobre del 1989. Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’Est. Il muro di Berlino crollerà un mese dopo, a seguire ci sarà la dissoluzione dell’Unione Sovietica, già ampiamente nell’aria. A Budapest incontrano Emil, un uomo che è fuggito dalla Romania di Ceausescu e chiede lai ragazzi di consegnare una valigia alla sua famiglia a Bucarest. Sarà il mite Bibi ad infilare la valigia di Emil nel bagagliaio, dando il via a un’avventura emozionante e pericolosa.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.