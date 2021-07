Secondo spettacolo omaggio all’artista Astor Piazzolla con il Daniela Peroni Quartet all’Antico Porto di Classe

Martedì 20 luglio, alle ore 21 presso l’Antico Porto di Classe, l’Associazione Musicale Angelo Mariani porta in scena il secondo spettacolo per celebrare il centenario della nascita dell’artista Astor Piazzolla, Musica dal Nuovo Mondo, inserito all’interno della rassegna Classe al Chiaro di Luna.

Protagonista del concerto il Daniela Peroni Quartet con un omaggio alla Tin Pan Alley, quell’originale fermento musicale che ‘accolse’ Piazzolla e la famiglia al loro arrivo a New York, nel 1924.

Tin Pan Alley è il nome dato all’industria musicale newyorkese, specializzata nella scrittura di canzoni e stampa di spartiti, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. Derivò dal suono cacofonico dei pianoforti delle sale di prova, e ricordava quello ottenuto percuotendo padelle stagnate. Alley è il nome dei tipici vicoli di New York. Tra i nomi più famosi di Tin Pan Alley vi sono quelli presentati dal Quartetto:Gershwin che suonava le nuove canzoni per promuovere la vendita degli spartiti, Porter che pare si sia ispirato, per ‘Night and day’, al cielo stellato di Galla Placidia, visitato durante il suo viaggio di nozze e Rodgers e Berlin, autori di memorabili musical.

La voce di Daniela Peroni è accompagnata da Massimiliano Rocchetta al pianoforte, dal contrabbasso di Paolo Ghetti e dalla batteria di Stefano Paolini, che suonano le musiche di Gershwin, Rodgers, Cole e Berlin.

I concerti dell’Associazione Musicale Angelo Mariani sono organizzati nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021, Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Apertura cancelli ore 20.

Inizio spettacolo ore 21.

Tariffe: intero € 10, ridotto € 5 (non vendibile online), omaggio bambini sotto 6 anni, omaggio disabile – ridotto per accompagnatore (non vendibile online)

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19.