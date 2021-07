Giulietta Masina protagonista del 5° appuntamento di Capit Incontra, al Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna

Mercoledì 21 luglio alle ore 21,00 presso il Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare, 80) prosegue la rassegna letteraria Capit Incontra.

Protagonista del quinto appuntamento di mercoledì prossimo sarà Giulietta Masina che avrebbe compiuto 100 anni il 22 febbraio 2021. Per ricordare il centenario dalla nascita della grande attrice che ha conquistato le platee di tutto il mondo interpretando personaggi indimenticabili come Gelsomina ne ‘La strada’ e Cabiria in ‘Le notti di Cabiria’, diretti da Federico Fellini – entrambi vincitori del premio Oscar come migliore film straniero – , la casa editrice Edizioni Sabinae con il Centro Sperimentale di Cinematografia ha pubblicato la biografia ‘Giulietta Masina’ di Gianfranco Angelucci, scrittore ed esegeta felliniano. Il volume, che sarà presentato a Marina di Ravenna dallo stesso autore, contiene un ricco apparato fotografico che proviene dall’Archivio della Cineteca Nazionale.

“Una delle ragioni di questo libro – dichiara Angelucci – è che Giulietta era davvero l’altra metà del cielo di Fellini, e se non si conosce lei, la sua vita, la sua vicenda, la sua arte, si rischia di non conoscere abbastanza da vicino neppure Federico. Se non si guarda con attenzione “La strada”, non si scoprirà mai che cosa ha tenuto unita, oltre ogni ipotesi plausibile, la coppia più celebre del nostro cinema; e non si riuscirà mai ad addentrarsi con gli strumenti adeguati, anzi indispensabili, nella galassia artistica del Maestro riminese”.

Gianfranco Angelucci, laureato con una tesi sul cinema di Federico Fellini, ha in seguito collaborato con il regista, a vario titolo, fino all’anno della sua scomparsa (1993), firmando la sceneggiatura di uno dei suoi film più celebri, Intervista 1987. Autore cinematografico, giornalista, scrittore di sceneggiature e programmi televisivi, ha realizzato due monografie interamente dedicate al cinema di Fellini. In qualità di saggista ha pubblicato diversi volumi di cinema, fra i quali: Amarcord, Casanova, E la nave va, Ginger e Fred, Block notes di un regista. In veste di conferenziere ha tenuto conversazioni e lezioni sul suo lavoro accanto a Fellini. Ha realizzato programmi di vario genere per la televisione e diretto produzioni di grosso impegno per il teatro.

Organizzazione: Associazione Amici della Capit Aps Ravenna

Collaborazione: Pro Loco Marina di Ravenna – Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Patrocini: Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – Regione Emilia-Romagna