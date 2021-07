Ravenna Festival ospita Lugocontemporanea con Bill Frisell, icona nel panorama jazz internazionale. Questa sera 21 luglio

Quest’oggi 21 luglio, per Lugocontemporanea, la rassegna estiva arrivata alla sua 17esima edizione, salirà sul palco un’ospite speciale, un’icona nel panorama del jazz a livello mondiale, Bill Frisell, chitarrista e compositore statunitense tra i più influenti dell’attuale scena contemporanea. Noto per aver militato nel gruppo Naked City con John Zorn e per le sue rivisitazioni di brani di compositori italiani come Ennio Morricone e di Nino Rota, a Lugo di Romagna Bill Frisell si esibirà in Trio insieme a Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Bill Frisell Trio a Lugocontemporanea presenterà Valentine, l’album che ha vinto il referendum di Musica Jazz “Top Jazz 2020” nella categoria “Disco internazionale dell’anno”.

Frisell, uno dei musicisti e compositori dell’odierna scena contemporanea, si esibirà con il suo nuovo progetto in TRIO nell’area del Pavaglione (Piazza Mazzini) a Lugo alle ore 21:30. L’evento vede Bill Frisell alla chitarra elettrica, Thomas Morgan al contrabbasso, Rudy Royston alla batteria; A Lugocontemporanea Bill Frisell Trio presenterà “Valentine”, l’album che ha vinto il referendum di Musica Jazz “Top Jazz 2020” come “Disco internazionale dell’anno”. In collaborazione con Ravenna Festival e NAMagency

Come ogni anno la rassegna estiva -che da sempre oltre che di musica si occupa di poesia, danza, teatro, visual art- propone un input creativo e di riflessione, il tema dell’edizione 2021 è A Distanza [l’epidemia all’isolamento]. La preposizione “A” apre il mondo di possibilità interpretative della distanza; stare A Distanza è un concetto che nell’ultimo anno abbiamo subito, favorito o accettato ma non è un tema così recente; da tempo si parla della distanza di pensiero tra culture vicine o lontanissime, di quella geografica, per esempio dalle zone di guerra, della distanza dall’ambiente e dalla natura, della distanza tra esseri umani che interagiscono sempre più solo tramite piattaforme virtuali. A causare le distanze è soprattutto il consumismo dilagante, in grado di annientare ogni forma di empatia, ovvero il fondamento stesso del concetto di umanità come motore di solidarietà, comprensione e aiuto.

Tutti gli eventi sono gratuiti, fatta eccezione per l’esibizione del Bill Frisell Trio per cui sono aperte le prevendite sul sito www.lugocontemporanea.it, dove è possibile trovare anche il programma completo della rassegna. Anche quest’anno Lugocontemporanea è dedicata alla memoria di Franco Ranieri, il socio fondatore scomparso il 23 marzo 2020, la mente visionaria che ha regalato al territorio (e non solo) tante idee costruttive e che ha saputo infondere il senso della comunità e tanta bellezza.