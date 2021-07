Summertime: i protagonisti a Marina di Ravenna venerdì sera

Venerdi 23 luglio alle 21.30 presso il bacino pescherecci di Marina di Ravenna è in programma la presentazione di Summertime: incontro a Marina di Ravenna. La serata è organizzata dal Comune di Ravenna, in collaborazione con la Emilia-Romagna Film Commission, Netflix, Cattleya, la Proloco di Marina di Ravenna e la collaborazione dei Comuni di Cervia e Cesenatico. Mentre sono in corso le riprese della terza stagione della serie, Ravenna e il territorio romagnolo celebrano Summertime con due ospiti d’eccezione: Coco Rebecca Edogamhe (Summer) e Giovanni Maini (Edo) protagonisti della serie.

La serie Netflix Summertime è prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios. Le prime due stagioni, già disponibili sul servizio, sono state ambientate in Romagna e girate anche tra Ravenna e i suoi lidi, Cervia e Cesenatico.

“Uno dei set più amati è stata la diga foranea di Marina di Ravenna, la nostra palizzata – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – dove Summer e Edo incontrano gli amici per l’aperitivo; oltre ai tanti luoghi tra i più affascinanti del nostro territorio dalla Darsena di Città alle valli di Marina Romea, dalla spiaggia di Marina Romea a quella della Bassona e di Casalborsetti. Luoghi unici, con tramonti, mare e natura mozzafiato, tanto da essere stati d’ispirazione per la serie di Netflix”.

Alla serata, che prevede anche la proiezione dei fuori scena della serie, parteciperanno il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, l’assessore Bianca Maria Manzi del Comune di Cervia, Fabio Abagnato dell’Emilia-Romagna Film Commission, la produzione di Cattleya e Alberto Mazzotti in qualità di moderatore.

Prenotazione obbligatoria tramite questo link: https://www.marinadiravenna.org/eventibacino/summertime-incontro-a-marina-di-ravenna/