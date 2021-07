Festa di Sant’Apollinare: tutto pronto per il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio

Giovedì 22 a partire dalle 23 la Diga Foranea Zaccagnini verrà illuminata da uno spettacolo pirotecnico dedicato al patrono della città, Sant’Apollinare, la cui festa ricorre il 23 luglio. L’evento, realizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, temporizzato e gestito da centraline di ultima generazione, si estenderà per tutta la diga Foranea Sud con una coreografia speciale e multicolore. Per la sicurezza passiva l’azienda adotterà tutte le cautele volte a prevenire qualsiasi evenienza garantendo uno standard elevato di sicurezza.

Come già comunicato dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, la stessa ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di accesso alla Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, dalle 7 di mercoledì 21 luglio, alle 3 di venerdì 23, in ragione della preparazione e dello svolgimento dello spettacolo pirotecnico. L’accesso, si legge inoltre nell’ordinanza, è altresì consentito ai proprietari dei capanni ivi presenti fino al raggiungimento del proprio capanno. Per costoro sarà comunque vietato l’accesso e la permanenza sulla diga a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo fino ad un’ora dopo la fine dello stesso – in tale periodo, per ragioni di sicurezza, coloro già presenti nei capanni dovranno pertanto rimanere all’interno degli stessi.

“Tornano i fuochi d’artificio per Sant’Apollinare – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini –. Lo scorso anno abbiamo deciso di non farli, ma ora le condizioni sono diverse, e dopo opportune valutazioni e procedure a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza, vogliamo riaffermare questo appuntamento molto apprezzato nel calendario della nostra riviera. Lo spettacolo per i turisti e i ravennati, sarà rispetto ai precedenti più concentrato ma non meno spettacolare: realizzato con fuochi più alti in modo che siano visibili anche da più lontano”.

Sempre giovedì 22, alle 21, ci sarà il concerto Bee Bee Sea e Wow nell’ambito della rassegna Beachs Brew Route 2022 Harbour Stage (molo di Marina di Ravenna – Bacino Pescherecci). Il concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione su: https://www.marinadiravenna.org/eventibacino/beaches-brew-festival-bee-bee-sea-wow/.