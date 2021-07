La rassegna i Luoghi dello Spirito e del Tempo arriva a Voltana

Giovedì 22 luglio arriva a Voltana la rassegna “I Luoghi dello Spirito e del Tempo”, a cura del Collegium Musicum Classense. Per l’occasione, alle 21, si esibisce a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13) il “Trio O’Carolan”.

Nei secoli scorsi sono state scritte in Irlanda e Scozia bellissime pagine musicali nelle quali si trovano arie molto evocative, temi di grande dolcezza. Le dolci note dell’arpa si uniscono al suono melodioso e melanconico della cornamusa per portare l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente. Il repertorio è tratto da composizioni legate al XVI, XVII e XVIII secolo. Tra i vari compositori che hanno caratterizzato la vita musicale dell’epoca risalta, per l’originalità delle composizioni e per la notorietà acquisita, il leggendario arpista irlandese Turlough O’Carolan, ultimo vate dell’antica cultura gaelica, dal quale il trio prende il nome.

Si esibiranno: Elena Spotti (arpa irlandese), Fabio Rinaudo (uilleann pipes, scottish lowland small pipes, whistle) e Luca Rapazzini (violino, celyic harp & uilleann pipes).

Nel corso della serata sarà inoltre possibile visitare la mostra “Luca Tarlazzi – Dalla Matita alla Storia”, allestita a Villa Cacciaguerra Ortolani.

Lo spettacolo si svolge anche in caso di maltempo. Nel rispetto delle normative sanitarie in atto, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364. Ogni partecipante dovrà essere munito di una propria mascherina. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364.

I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia.

ELENA SPOTTI Diplomata in arpa moderna e arpa barocca, Elena Spotti ha collaborato come prima arpa con molte orchestre, nazionali e internazionali, e con ensembles di musica contemporanea. Tra il 2002 e il 2005 ha svolto con M. Galassi, su arpe originali settecentesche, una tournée nelle maggiori città italiane. Ha collaborato con diverse formazioni di musica barocca tra cui La Venexiana, L’accademia Montis Regalis, The Attaignant Consort, L’Ensemble Concerto, La Cappella della Pietà dei Turchini, Concerto Soave, Ensemble Moderne, La Kammerorchester Basel e B’rock.

Collabora con diverse formazioni cameristiche sia con arpa moderna sia con arpa settecentesca e barocca. Ha realizzato incisioni per diverse case discografiche, tra cui Dynamic, Deutsche Grammophon, A. O. Etcetera. È docente di arpa presso l’Accademia Vivaldi di Locarno.

FABIO RINAUDO Da circa trenta anni è attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, della Musette, la cornamusa del centro Francia e della Sordellina, zampogna italiana del primo ‘600. Ha fondato le formazioni dei Birkin Tree, musica irlandese e Liguriani, musica della tradizione nord italiana, con le quali si esibisce da decine di anni in prestigiosi festival in Italia ed Europa. Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa in conservatori e musei. Nella sua carriera ha all’attivo più di 2750 concerti in Italia, Germania, Spagna, Austria, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, Scozia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Portogallo. Nel 2014 partecipa alla registrazione di “The Passion of Musick” per la Deutsche Harmonia Mundi insieme ad illustri interpreti della viola da gamba come Vittorio Ghielmi e Rodney Prada e con la rinomata flautista tedesca Dorothee Oberlinger, tutti musicisti di chiara fama nel campo della musica antica. Il disco ha vinto l’ambito premio tedesco ECHO Klassik 2015 per la categoria Chamber Music Recording Of The Year (17th/18th Century Music | Mixed Ensemble).

Ha all’attivo più di 85 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica acustica, collaborando anche in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Fininvest, con musicisti quali Branduardi, Cocciante, Bubola, Conte…

LUCA RAPAZZINI Nato a Varese, intraprende gli studi musicali nel Civico Liceo Musicale della sua città nella classe del M° Guido Rimonda; successivamente studia con il M° Marcello Defant all’Istituto Musicale Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate, e nel luglio 2015 si diploma brillantemente sotto la guida del M° Fulvio Luciani al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove studia anche composizione nella classe del M° Massimo Bertola. Collabora stabilmente con diverse orchestre con le quali si è esibito in importanti teatri, in Italia e all’estero.

È stato chiamato a suonare nel dicembre 2012 con l’Orchestra dell’Università di Liverpool da Anthony Shorrocks. Inoltre, è attivo in ambito cameristico sia in duo violino-pianoforte che in quartetto. All’ambito classico affianca lo studio della Musica Tradizionale Irlandese e della musica folk da ballo più in generale. Comincia ad interessarsi di musica tradizionale quando entra a far parte di un gruppo di musica popolare e balfolk della sua città, e frequenta per tre anni consecutivi a Busto Arsizio stages di strumento con Tara Breen e altri giovani talenti irlandesi provenienti dall’ Irish World Academy of Music and Dance di Limerick. Studia inoltre con Caoimhìn O’Raghallaigh. Ma la vera folgorazione con la Musica Irlandese avviene quando nel 2010 si trasferisce a Milano e scopre l’ambiente delle sessions, con tutti i particolari e illustrissimi personaggi che costituiscono l’anima Irlandese di Milano.