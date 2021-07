Lettura di Dante in dialetto romagnolo al circolo Tennis di Faenza

Dante come non l’avete mai visto e sentito: giovedì 22 luglio, alle 21, nella cornice del Tennis Club Faenza, Giorgio Carnevali (socio storico del circolo manfredo) leggerà alcuni brani della Divina Commedia in dialetto romagnolo, con una spalla d’eccezione come il maestro Mirko Sangiorgi.

Virgilio Vs Dante, a colpi di canti ed odi, in lingua italiana e dialetto romagnolo. “Lasciate ogni speranza o voi che entrate, ma non mancate”, è l’ironico invito che fanno gli organizzatori.