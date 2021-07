Lugo. Nel cortile della scuola Baracca ultimo appuntamento con “La biblioteca in gioco”

Giovedì 22 luglio alle 17.30 è in programma, nel cortile della scuola “Francesco Baracca” di Lugo (ingresso da via Emaldi 1), l’ultimo appuntamento della rassegna “La biblioteca in gioco”, proposta dalla sezione Ragazzi della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo.

Per l’occasione la bibliotecaria della Trisi Teodorica Angelozzi, insieme alle sue colleghe della sezione Ragazzi, presenterà a ragazze e ragazzi da 9 a 13 anni i tanti giochi da tavolo che la biblioteca ha recentemente acquisito nel suo patrimonio.

La rassegna si svolge nel pieno rispetto della normativa anticovid e prevede la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare la sezione Ragazzi della biblioteca ai numeri 0545 38558, 339 5380983 (WhatsApp) o alla mail HYPERLINK “mailto:trisiragazzi@comune.lugo.ra.it” trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.