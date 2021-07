La Grande Orchestra “Città di Cervia” in concerto a Pinarella

La Grande Orchestra “Città di Cervia”, diretta dal m° Fulvio Penso terrà un concerto dedicato a Pinarella di Cervia, venerdì 23 luglio alle 21, in Piazza della Repubblica a Pinarella.

Il concerto, che è organizzato in collaborazione con la Pro Loco “Pinarella Village”, è inserito nel calendario estivo della formazione cervese, ed è sostenuto dal Comune di Cervia.

Il programma varierà dalla musica classica al jazz, dalla musica da film alla canzone d’autore. Gli arrangiamenti e le orchestrazioni sono del m° Fulvio Penso direttore e fondatore del sodalizio musicale cervese sorto 17 anni fa all’interno della Scuola Comunale di musica di Cervia che il Maestro ha diretto per lunghissimi anni.

La Grande Orchestra “Città di Cervia” è una formazione di oltre 40 giovani musicisti, professionisti e non, professori d’orchestra e amatori, uniti dalla comune passione per la musica e dalla voglia di stare assieme. Ai fondatori provenienti dalla Scuola Comunale di Musica di Cervia si sono, infatti, uniti nel tempo molti altri musicisti da tutta la Romagna ed oltre.

Ospite d’onore della serata sarà la soprano Nicoletta Zanini, cervese, molto nota negli ambienti della lirica per la sua lunga ed importante carriera che ha toccato i più importanti teatri del mondo e per la sua attività didattica in Italia ed all’estero.

L’ingresso è libero. Saranno rispettate le norme di prevenzione dal Covid 19.