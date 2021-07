La musica di Michele Fenati omaggia Charles Aznavour al parco Savorini di San Bernardino di Lugo

L’arte, la poesia e il teatro di Charles Aznavour protagonisti per una serata a San Bernardino di Lugo. Venerdì 23 luglio alle 21 Michele Fenati si esibirà al Parco G. Savorini (ingresso da via Cafiero) per rendere omaggio, attraverso la sua musica al celebre cantautore.

L’evento si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 347 8162603; 348 7007023 o 333 2655089. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Ponte di San Bernardino e dalla Consulta di San Bernardino con il patrocinio del Comune di Lugo.