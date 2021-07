Le albe musicali per l’Associazione Piccoli Grandi Cuori proseguono a Casalborsetti col duo Afterglow

Proseguono le albe musicali dedicate all’Associazione Piccoli Grandi Cuori, nell’ambito della rassegna benefica “Un mare di solidarietà”. Domenica 25 luglio sarà il bagno Oasi a Casalborsetti, in via Leggero 12, ad ospitare il duo Afterglow composto dal violino di Nicoletta Bassetti e dalla chitarra di Andrea De Marco: alle 5.30 di domenica mattina il mare e il cielo faranno da palcoscenico ad un mix di musica irlandese , colonne sonore, canzoni originali e ballate folk-pop. L’iniziativa, come sempre, sarà gratuita e chi desidera potrà fare una donazione per il “Progetto Pareti” dell’Associazione bolognese adottata da Marina Romea, che da anni offre ai lidi una serie di albe musicali ed eventi culturali per sensibilizzare cittadini e turisti al tema della cardiopatie congenite.

Come conferma Livia Santini, organizzatrice della rassegna e volontaria di Piccoli Grandi Cuori, “le albe solidali ornai sono un tratto caratteristico delle domeniche estive e negli anni ci hanno consentito di raccogliere oltre ventimila euro che sono stati utilissimi per l’acquisto di strumentazione per il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’Ospedale S.Orsola di Bologna.Anche quest’anno, come quello scorso, ci siamo concentrati sul Progetto Pareti affinchè tutti coloro che si troveranno nel Padiglione 23 possano, attraverso la decorazione delle pareti, leggere una bella storia e sentirsi protetti e rasserenati.”