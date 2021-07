Libri sotto al Faro a Marina di Ravenna presenta Fragili omicidi per un commissario di Nevio Galeati

Venerdì 23 luglio, alle 21, ancora atmosfere noir a Marina di Ravenna con Fragili omicidi per un commissario di Nevio Galeati al Bar Timone.

In una Ravenna umida, nebbiosa e notturna, lontana dai cliché turistici, si muovono il commissario Michele D’Arcangelo e il suo alter ego, l’investigatore privato Luca Corsini. Quest’ultimo con la propensione a cacciarsi nei guai e una gran passione per le donne; l’altro con un carattere malinconico e una gastrite frutto di tutti gli anni passati a fare lo sbirro. Entrambi hanno un gran fiuto per le indagini e, nonostante le differenze, o forse proprio grazie a quelle, sono amici di vecchia data. In Fragili omicidi per un commissario si troveranno ad affrontare avventure che vanno da Ravenna a Cuba e dai pescherecci di Marina di Ravenna all’alta borghesia cittadina.

Chi vorrà, potrà cenare al Bar Timone con piadina e pesce azzurro (in questo caso è bene prenotare: 0544 530585).

Libri sotto al faro vuole raccontare gli autori e le storie nei luoghi in cui queste accadono. Tutti i titoli che verranno presentati (narrativa, saggi e reportage narrativi) hanno, infatti, uno stretto legame con Marina di Ravenna, Porto Corsini, Ravenna e le sue spiagge.

Per informazioni e materiali: info@clownbianco.com