Lugo Summer Live. Venerdì 23 luglio al Pavaglione la Kola Beat Band

Venerdì 23 luglio alle 21.15 in piazza Mazzini, nel Pavaglione, arrivano per la rassegna musicale Lugo Summer Live i Kola Beat Band. La band nasce da un nuovissimo progetto portato avanti da giovani talenti del panorama italiano, che cercano di delineare con la loro musica un ponte tra l’afrobeat e la music afro. Il loro repertorio si immerge profondamente nel genere afrobeat, dal quale viene attinta l’ispirazione per i loro inediti, ma anche per le cover di brani di artisti celebri del settore come Tony Allen, Manu Dibango, Salif Keita, Youssou N’Dour e molti altri.

La band è composta da Ariane Salimata Diakite alla voce (corista nel World Tour di Laura Pausini), Andrea Bonetti alla tastiera, Agostino Raimo alla chitarra, Matteo Tiozzo al basso, Marco Zoli al sax, Paolo Ranieri alla tromba, Paolo Rubboli alla batteria e Jegs Doha alle percussioni.

L’ingresso è a offerta libera. L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio Ascom Lugo, AnimaLugo e Consorzio Energia&Habitat, oltre alla partecipazione di attività commerciali della città e del territorio. La direzione artistica è di Livio Venturini.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 392 7677315.