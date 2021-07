Per il festival Spiagge Soul, a Marina di Ravenna il film-concerto dei Miramar

Due chitarre ispirate che riempiono di musica evocativa le immagini sullo schermo, manipolate in tempo reale, per un film-concerto che saprà sicuramente incantare il pubblico di Spiagge Soul. A Marina di Ravenna arrivano due musicisti chiave della scena rock alternativa portoghese: Peixe e Frankie Chavez, col loro progetto Miramar. Appuntamento venerdì 23 luglio alle 22.

Un concerto insolito per il festival, proposto da due chitarristi esperti e sperimentatori che uniscono sonorità che arrivano dal rock al folk, passando per il blues (all’Oasi Beach, ore 22, info e prenotazioni: 340 0097763). Alla stessa ora al Finisterre Beach sono sul palco altri due musicisti, Miserable Man & Giatamuta Giatà, col loro carico di reggae, afrobeat e samba frutto dei loro viaggi in giro per il mondo (per info e prenotazioni: 349 2841775).

Prosegue così fino al 15 agosto la 13esima edizione del festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo fondamentale degli operatori privati e la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna.

Miramar

Anche se provengono da diverse esperienze musicali, i portoghesi Frankie Chavez e Peixe sono uniti dal loro originale approccio con la chitarra. Peixe è da più di venti anni sulla scena innovativa del rock portoghese con molteplici collaborazioni e due sorprendenti dischi da solista, “Apneia” e “Motor”, in cui esplora le innumerevoli possibilità del suo strumento musicale preferito. Frankie Chavez, sin dal suo debutto nel 2010, ha costantemente dimostrato di essere uno dei musicisti più innovativi della sua generazione.

Ispirato dal folk, dal blues, così come dal classic rock, ha portato la sua musica sempre più lontano, sia con la band che come one-man-band, in completa simbiosi con lo strumento che c’è stato fin dall’inizio: una chitarra. Insieme e usando lo strumento che è diventato la naturale estensione di loro stessi, Frankie Chavez e Peixe propongono una musica ricca, senza mai diventare eccessiva, coerente, senza mai diventare ripetitiva, e contemplativa.

Dalla cima della montagna più alta, scendendo giù dritti nel pigro calore del deserto, accompagnati dal suono delle corde delle due chitarre che vibrano elettriche o acustiche, Frankie Chavez e Peixe suonano come se fossero un musicista solo. Dal vivo, si esibiscono con uno sfondo di immagini manipolate in tempo reale, un “film-concerto” che si distingue per l’ispirazione reciproca che i doppi universi di musica e immagine giocano l’uno sull’altro.

Miserable man & Giatamuta Giatà

Sono due musicisti che hanno due cose in comune: il nome (Filippo Maria) e l’amore per i viaggi. Asia e Indonesia il primo, Africa e Brasile il secondo. Quando si esibiscono come duo, portano sul palco un energetico mix di Reggae, Afrobeat, Samba e tutti i suoni che hanno accompagnato i loro viaggi. Con canzoni orecchiabili dal suono estivo, percussioni e improvvisazione che vi porteranno in viaggio con loro.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it