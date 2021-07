Ravenna. Note di Sapore in Piazza Costa prosegue con un tributo alle dive del soul con la Upside Band

Continuano gli appuntamenti curati da Mercato Coperto e Costa Cafè di Ravenna: oggi, venerdì 23 luglio in Piazza Costa per Note di Sapore la ravennate Upside Band porterà il suo tributo alle più grandi dive del soul, in accompagnamento alle proposte gastronomiche della piazza.

Il progetto Soul Divas omaggia le grandi dive della black music dagli anni ’50 ad oggi. Un live show che

racconta l’artista e la donna, passando dalle leggende come Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James alle

più contemporanee Lauryn Hill, Beyoncé e Amy Winehouse. “Il soul non si suona. Si vive, si sente, si trasmette

come un racconto a chi ascolta”, questa la visione del trio formato dalla cantante Linda Guerrini, dal pianista

Fabio Somma e dal batterista Antonio Lidonnici.

Il progetto nasce nel 2013 a Ravenna ed è inizialmente formato dal pianista Fabio Somma e dalla cantante Linda Guerrini, che affianca all’attività di solista quella di corista, ruolo che le ha permesso di condividere il palco, tra gli altri, con la storica vocalist di Zucchero Lisa Hunt dal 2017 al 2019. Nel 2016 la formazione si amplia e diventa Upside Band: l’aggiunta della ritmica della batteria di Antonio Lidonnici (batterista che ha condiviso il paco con Aimee Stuart, Lucio Dalla, Iva Zanicchi,

Gino Paoli) rende il repertorio del trio ancora più coinvolgente. Preparatevi ad un viaggio musicale che

omaggia artisti leggendari e ugole possenti, il tutto nell’inconfondibile stile conviviale di Romagna.

Il live della band avrà inizio alle 21.00 (con prenotazioni per cena consigliate dalle 20.00), anticipato da dj set

durante l’aperitivo. Il Mercato Coperto offrirà per la serata una proposta fuori menu dedicata al “Fritto di terra e di mare”. Come di consueto, sarà possibile ordinare dal menu del ristorante con con proposte di terra e di

mare, ma anche pizze alla pala, taglieri e carne alla griglia. La cena sarà accessibile con l’acquisto di una

Drink & Dinner Card a consumo del valore di 20,00€, spendibile per cibo e bevande durante tutta la serata