A Spiagge Soul un sabato carico di suggestioni con Miserable Man, Giatamuta Giatà, King Frisko e il Cekka Lou Duo

Dalle sonorità blues e soul di New Orleans ai ritmi reggae e afrobeat miscelati da tre musicisti e viaggiatori seriali. Il di Spiagge Soul porta una cascata di suggestioni sulle Riviera romagnola, con due formazioni eclettiche e affascinanti. Alle 18 al Bagno Peter Pan il duo formato da Miserable Man & Giatamuta Giatà incrocia gli strumenti con King Frisko, per un carico di ritmi raccolti nel corso dei tanti viaggi in Africa, Brasile, Indonesia e Stati Uniti (info e prenotazioni: 0544 530402). Alle 22 invece, all’Oasi Beach, arriva il Cekka Lou Duo capitanato dalla cantante e contrabbassista Cekka Lou, Alessandra Cecala, che nel corso dei suoi studi musicali e sui palchi di tutto il mondo ha “frequentato” musica classica, jazz, swing, blues e rhythm’n’blues, restando affascinata in particolare dall’atmosfera della città di New Orleans (info e prenotazioni: 340 0097763).

Prosegue così fino al 15 la 13esima edizione del festival, organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo fondamentale degli operatori privati e la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna.

Miserable Man & Giatamuta Giatà. Sono due musicisti che hanno due cose in comune: il nome (Filippo Maria) e l’amore per i viaggi. Asia e Indonesia il primo, Africa e Brasile il secondo. Quando si esibiscono come duo, portano sul palco un energetico mix di Reggae, Afrobeat, Samba e tutti i suoni che hanno accompagnato i loro viaggi. Con canzoni orecchiabili dal suono estivo, percussioni e improvvisazione che vi porteranno in viaggio con loro. Per l’occasione incrociano gli strumenti con King Frisko, Francesco Plazzi, che contribuirà ad arricchire ulteriormente il bagaglio musicale del duo.