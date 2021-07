“Memoria, Cultura e Pastasciutta”: la festa dell’Anpi di Bagnacavallo prosegue nel weekend

La tre giorni di festa dell’Anpi di Bagnacavallo, nel segno di Memoria, Cultura e Pastasciutta, prosegue sabato 24 e domenica 25 luglio con numerosi appuntamenti presso il chiostro dell’ex convento di San Francesco.

Sabato 24 si comincerà alle 17 con un tour ai sotterranei dell’ex convento di San Francesco, che furono rifugio durante la guerra, con l’associazione WarTime Friends (prenotazioni allo 0545 1770715), mentre alle 19 ci sarà una Cena R-Esistente dedicata all’isola degli Spinaroni e alle 20.45 la presentazione del progetto Noi Partigiani, assieme a Laura Gnocchi, curatrice del progetto insieme a Gad Learner, alla direttrice di Patria Indipendente Natalia Marino e a Gianni Parmiani, che proporrà letture da Io sono l’ultimo. Lettere di partigiani italiani.

Chiuderanno la serata i Khorakhané, in concerto dalle 22.30.

Domenica 25 luglio si partirà alle 7.45 dall’ex convento di San Francesco per una gita all’Isola degli Spinaroni, base partigiana clandestina del distaccamento Terzo Lori dove sarà possibile, spiega la presidente della Sezione Anpi di Bagnacavallo Valentina Giunta, «ascoltare la storia del Comandante Bulow in un ambiente naturalistico suggestivo ed emozionante per ricordarci che i partigiani hanno combattuto “assieme per riconquistare la libertà per tutti: per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro.”».

Alle 13 il programma della festa prevede un pranzo con Pastasciutta Antifascista come a “Casa Cervi” e alle 14.30 il concerto di Luca Taddia & Fabio Cremonini dal titolo Anello sul cuore. Nell’ambito della festa si tiene anche la mostra dedicata al libro di Renata Viganò La bambola brutta, a cura della “Brigata Viganò”.

Tutti gli eventi sono a offerta libera ad esclusione degli appuntamenti enogastronomici.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione dell’Albergo Antico Convento San Francesco e di AKÂMÌ Casa&bottega.

Il chiostro di San Francesco è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle normative anti-Covid.

Per partecipare agli eventi è richiesta la prenotazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-anpi-bagnacavallo-memoria-cultura-e-pastasciutta-163332583153

Informazioni:

bagnacavalloanpi@gmail.com

389 0003321

Facebook: Anpi Bagnacavallo