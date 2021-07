Tam Tangram Band a Cervia per il progetto “Welfare dell’aggancio”

Proseguono le testimonianze per l’anno 2021 del progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora”: incontri con personalità dell’accademia, della scienza e della cultura che con linguaggi e sguardi da mondi differenti riflettono sulla cultura e le parole del Progetto Sentinelle.

Il secondo incontro si terrà sabato 24 luglio alle 21, nella Piazza antistante alla Sala Malva in Via dei Papaveri 43 angolo Via delle Rose, e vedrà protagonista la Tam Tangram Band che attraverso la sua musica sarà capace di regalare uno straordinario momento di divertimento e condivisione.

Al termine del concerto, inoltre, alle 22.30 circa, la serata proseguirà con la tradizionale Cocomerata di Quartiere, un momento di convivialità offerto dalla Sala Malva del Comune di Cervia.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai seguenti recapiti:

Tel. 0544 979266 – 979193

Per il quinto anno la Tam Tangram Band terrà un suo concerto a Cervia come ospite del Progetto “Welfare dell’Aggancio”.

Protagonista sarà l’ultimo album OLTRE IL VISIBILE, che racchiude l’essenza di tutto ciò che la Tam Tangram Band è e fa: la scommessa di non fermarsi mai davanti al visibile, ma di andare oltre e scoprire che qualcosa di apparentemente impossibile, diventa possibile.

Infatti, a settembre 2019, grazie alla campagna di crowdfunding della piattaforma Idea Ginger e al generoso aiuto di vari sostenitori, il gruppo musicale della Tam Tangram Band, ha realizzato un grande sogno: la registrazione del suo secondo album, in una vera sala di incisione, con attrezzature all’avanguardia e tecnici fonici, come fanno i professionisti della musica.

Elisabetta Siluri, psicologa e musico-terapeuta, ideatrice e direttrice di questa Band musicale, che nasce a Forlì nel 2012 all’interno dell’Associazione di Volontariato Sintonia, vi presenterà un gruppo in grado di coinvolgere il pubblico in atmosfere emozionanti e divertenti.

Saliranno sul palco, tra musicisti e cantanti, una ventina di artisti che con i loro colori e le capacità più diverse, sapranno fondersi in un’armonia di strumenti, suoni e voci che vanno oltre all’armonia musicale.

Il progetto “Più delle sentinelle l’aurora – Welfare dell’Aggancio” è promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cervia. Avviato nel 2013 si inserisce all’interno del percorso Community Lab della Regione Emilia Romagna. L’idea alla base dell’iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di fragilità, è quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale e della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone apparentemente lontane dal lavoro sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere “sentinelle” in caso di situazioni sociale critiche.