Castel Bolognese. Il cortometraggio “Ascolta” nel Chiostro Comunale

Domenica 25 luglio alle ore 21 il Chiostro Comunale di Castel Bolognese ospiterà la proiezione del cortometraggio “Ascolta”, realizzato all’interno del progetto Teatr’abile 2019.

Il cortometraggio vede protagoniste una quarantina di persone con disabilità che frequentano i centri diurni e residenziali gestiti da Coop “In Cammino”, ANFFAS e Coop “CEFF Francesco Bandini”, in collaborazione con il gruppo teatrale “Sottinsú” dell’acsd “App&Up”.

“Il cortometraggio “Ascolta” – ha dichiarato Ester Ricci Maccarini, assessore ai Servizi Sociali – rappresenta una bella esperienza che sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico castellano e non il percorso che ha portato i protagonisti del progetto ad affinare la consapevolezza delle proprie abilità in un contesto armonico, dove spazio, corpo e diversità hanno trovato sintonie e sviluppi a volte inaspettati. Regista di questo cortometraggio è Barbara Orsani, che ringrazio con l’auspicio che possa riprendere presto questa attività di inclusione sociale con i ragazzi del territorio dell’Unione della Romagna Faentina”.