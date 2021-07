La storia siamo noi festival: a Lugo gli ultimi appuntamenti

Ultimi tre appuntamenti per la rassegna “La Storia Siamo Noi Festival”. Da lunedì 26 a mercoledì 28 luglio sono in programma tre nuove serate al Parco del Tondo di Lugo dedicate a storia, arte, gastronomia e tradizioni del territorio.

I ricordi del secondo dopoguerra a Lugo saranno i protagonisti dell’incontro “1945: finalmente liberi. Un percorso per immagini per raccontare il ritorno alla normalità di Lugo e dei suoi cittadini”, in programma lunedì 26 luglio con Francesca Del Giacco e Andrea Magnani dell’Archivio Storico Comune di Lugo. Lo scorso anno l’Archivio Storico di Lugo propose un’omonima mostra online con una serie di “Avvisi alla Città” che segnarono la vita dei lughesi prima della Seconda guerra mondiale e dopo la Liberazione.

Martedì 27 luglio iniziativa dedicata al centenario della Coppa Baracca, in concomitanza con la mostra “Mille chilometri in un giorno. La Coppa Baracca del 1921”, ospitata dal Museo Baracca. Per l’occasione il conservatore del Museo Baracca e presidente de “La Squadriglia del Grifo” Mauro Antonellini parlerà della celebre manifestazione aviatoria svoltasi il 19 giugno 1921, terzo anniversario della morte dell’aviatore lughese. Ultimo appuntamento mercoledì 28 luglio con il giornalista, scrittore, gastronomo e ricercatore Graziano Pozzetto che parlerà di “Cultura gastronomica e antropologica della Bassa Romagna: prodotti, vini, tradizioni contadine e del territorio”.

Tutti gli appuntamenti si svolgono al Parco del Tondo alle 21.

La rassegna è organizzata dall’associazione Storia e Memoria della Bassa Romagna, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Lugo, in collaborazione con Ausl Romagna, Archivio Storico del Comune di Lugo, Museo Francesco Baracca, associazione Bizzuno Insieme, Progetto Bassa Romandiola, Comitato per lo Studio e la Tutela dei beni storici del Comune di Lugo, La Squadriglia del Grifo, Argylls Romagna Group e Cooperativa San Vitale. Il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Lugo e della Regione Emilia-Romagna.