Le Arti della Marionetta all’Antico porto di Classe con la compagnia Carlo Colla e Figli di Milano

Continua la programmazione estiva della XXXII stagione di Teatro di Figura “Le Arti della Marionetta”, organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe.

Lunedì 26 luglio nella suggestiva arena dell’Antico Porto di Classe, in via Marabina 7 sarà ospite a Ravenna sarà la storica Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli di Milano, tra le più longeve compagnie di teatro di marionette in Italia.

La compagnia porta sul palco ravennate la sua ultima produzione, Dante delle marionette: un progetto di grande fascino, di cui lo spettacolo rappresenta una fase, a cui la compagnia ha lavorato negli ultimi due anni in vista del tanto atteso anniversario dantesco. Con la compagnia Carlo Colla & Figli si entra nel mondo incantato del Teatro di Figura, dove dominano incontrastate l’illusione e la magia, per scoprire le diverse tecniche di animazione e costruttive artigianali che portano alla nascita degli attori di legno e del loro mondo affascinante.

Lo spettacolo mette in scena brani tratti dalla Divina Commedia, immergendosi in un mondo fantastico in cui l’opera del Maestro e il linguaggio delle marionette si fondono. Il movimento delle marionette a fili corti permette di osservare le abili dita del marionettista che “solletica” i fili del personaggio e seguire le diverse fasi che portano un pezzo di legno a trasformarsi lentamente in un attore dotato di costume, di calzature, di parrucca, di gioielli e di armi. Saranno le magiche visioni suggerite dagli attori di legno ad affascinare ed incantare lo spettatore parlando direttamente al “bambino” che è in ciascuno di noi. Un omaggio prezioso al Sommo Poeta in tutta la sua attualità, un incontro speciale, da non perdere.

INFO E BIGLIETTI

www.classealchiarodiluna.it

www.teatrodeldrago.it

infoline 351 820 8036

Si possono acquistare i biglietti online attraverso il sito internet classealchiarodiluna.it, selezionando lo spettacolo a cui assistere nella sezione eventi. Una volta individuato basterà cliccare su “BIGLIETTI” e si verrà reindirizzati sul portale oooh.events dove sarà possibile completare l’acquisto. Si consiglia l’acquisto online per avere maggiori vantaggi, come selezionare in anteprima il proprio posto ed accedere anche a numerosi sconti ove presenti.

Il biglietto sarà in formato digitale. La sera della manifestazione presentarsi all’ingresso con l’email ricevuta sul proprio telefono (che presenta un QrCode) oppure con la mail e il biglietto stampato.

Una biglietteria fisica è attiva in Via Classense 29 (all’ingresso del parco del Museo Classis) dal Lun. al Ven. dalle 16.00 alle 19.00. Presso Antico Porto di Classe, via Marabina 7 (loc. Ponte nuovo), la biglietteria è attiva solo durante le serate degli eventi dalle 19.30 alle 21.00.

PREZZI

intero €7

ridotto €5 (bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. All’ingresso verrà chiesto di presentare la tessera sanitaria)

omaggio (bambini sotto 3 anni)

omaggio disabile – ridotto per accompagnatore

Le Arti della Marionetta SUMMER è organizzato da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, direzione artistica Roberta Colombo, Andrea e Mauro Monticelli nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe. Si svolge con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, l’Istituzione Biblioteca Classense, la Rete di Associazioni Almagià, Cantieri Danza, Ravenna Teatro, l’associazione La Casa delle Marionette; Regione Emilia-Romagna, MIC Ministero della Cultura; e con il patrocinio di ATF/Agis. Media Partner Reclam Edizioni e Comunicazioni. Main sponsor Famila.