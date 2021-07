Tornano le serate in piazza del Popolo con Ravenna Bella di Sera: il programma

Dal 31 luglio al 7 agosto, nell’ambito del cartellone di Ravenna Bella di Sera, promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, sono in programma le Serate in Piazza del Popolo, alle 21, ad ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria su www.ravennaexperience.it.

Agli eventi del 6 e 7 agosto l’accesso è consentito sulla base delle nuove disposizioni secondo il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinazione o test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19).

“Sarà una settimana di serate da non perdere – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – gratuite, ma su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid, per vivere la città nel suo cuore, la piazza del Popolo, nuovamente. Appuntamenti dedicati alla musica e all’intrattenimento di qualità per tutti coloro, turisti e cittadini, che amano il nostro splendido centro storico.”

Nella prima serata, sabato 31 luglio, si esibirà il gruppo ravennate Morrigan’s Wake, che festeggia i suoi primi 40 anni, uno dei gruppi più longevi nell’ambito del panorama folk celtico in Italia. Per celebrare questa ricorrenza la band, composta da Davide Castiglia al violino, Tiziana Ferretti voce e bodhran, Francois Gobbi al basso elettrico, Maurizio Lumini alla fisarmoníca, Barbara Mortarini al flauto dolce (contralto, soprano), tin e low whistles,Massimo Pirini alla chitarra acustica, voce, con Fiorenzo Mengozzi al bodhran e percussioni ospite per l’occasione, si esibirà sul palco di piazza del Popolo con un concerto live, attingendo a tutto il loro repertorio per una serata all’insegna della buona musica e del divertimento. Nell’arco dei decenni i Morrigan’s Wake si sono spostati dalla musica bretone a quella irlandese, compiendo incursioni nel repertorio popolare padano e in modo più convinto in quello della musica scozzese. Oggi un loro concerto è un’alternanza di danze (jigs, reels, polkas), ballate e slow airs, arrangiate ora in maniera tradizionale ora dando sfogo a licenze compositive che rimandano sempre agli schemi della musica tradizionale dell’area celtica del nord-Europa.



Morrigan’s Wake

Domenica 1 agosto, la serata sarà dedicata a Dante, il cinema, la musica, con la tappa ravennate de La Milanesiana, la grande manifestazione culturale itinerante nata e diretta nel 2000 da Elisabetta Sgarbi. Sul palco ci sarà il celebre regista Pupi Avanti che, in compagnia di Mario Andreose, racconterà la nascita e le riprese del suo ultimo film “Lei mi parla ancora“ tratto dall’omonimo libro di Giovanni Sgarbi, senza poi tralasciare qualche anticipazione sul nuovo progetto filmico legato alla figura di Dante. A concludere la serata il concerto degli Extraliscio, il gruppo musicale italiano, formatosi in Romagna dall’incontro tra Mirco Mariani, polistrumentista e sperimentatore e Moreno il Biondo, clarinettista e storico leader del liscio e Mauro Ferrara, voce storica della Romagna e del Liscio, ospite della serata il fisarmonicista Simone Zanchini.



Elisabetta Sgarbi

Lunedì 2 agosto sarà in programma un appuntamento speciale: Dante e le sue vie. Sul palco due editori: Lonely Planet, che lo scorso anno ha riconosciuto il premio mondiale di sostenibilità Best in Travel 2021 per Le vie di Dante, progetto APT Servizi Regione Emilia-Romagna, Toscana Promozione Turistica e Terre di Mezzo, che ha appena pubblicato la guida dedicata al Cammino di Dante. Un incontro per parlare di turismo sostenibile, viaggi e mete con anche un ospite d’eccezione: Paolo Cevoli, testimonial delle campagne di promozione della Regione Emilia-Romagna.

Martedì 3 agosto è in programma l’esibizione della Banda musicale Cittadina di Ravenna, una realtà in continua trasformazione, che s’impegna a rimanere al passo con i tempi, mantenendo la passione che, sin dagli esordi, accomuna i musicisti che la compongono, diretta dal Maestro Mauro Vergimigli, docente di educazione musicale presso il Liceo musicale di Forlì, la scuola media “M. Montanari” ad indirizzo musicale di Ravenna e la Scuola di Musica della Banda stessa. La Banda oggi è composta da circa 70 elementi e si esibisce in occasione delle celebrazioni istituzionali, in concerti pubblici nella città e nei suoi lidi insieme al suo Maestro Vergimigli e al suo Vice Maestro Yuri Spadaro, al presidente Andrea Pescosolido e a tutto il consiglio direttivo, s’impegna a rinnovare e ampliare il proprio repertorio e a migliorarsi continuamente, con un unico filo: l’amore per la musica.

Dopo il successo della versione “natalizia”, mercoledì 4 agosto torna una produzione originale targata Spiagge Soul: lo spettacolo Spiagge Soul Holy Fellas. Le quattro voci leader Gloria Turrini, Sara Zaccarelli, Bruno Orioli e Luca Brighi ci accompagneranno in un viaggio tra gospel e blues, affiancati da una band d’eccezione formata da Mecco Guidi alla tastiera, Francesco Plazzi alla chitarra, Marco Dirani al basso e Luca Rizzoli alla batteria, il tutto impreziosito dalla presenza del coro tutto al femminile guidato da Daniela Peroni.

Venerdì 6 agosto la serata sarà dedicata a Balamondo World Music Festival, nato da un’idea di Mirko Casadei, che da alcuni anni fa incontrare lungo la riviera emiliano-romagnola differenti linguaggi musicali, provenienti da aree geografiche opposte. Sulla scia di questo spirito, la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra si esibirà, all’interno della programmazione di Ravenna Bella di Sera, con un grande spettacolo musicale. Con lui sul palco di piazza del Popolo, Lajko Félix (Ungheria) accompagnato dal suo gruppo i Paganini dell’Est. Quest’ultimo, spesso definito come il violinista del diavolo, è capace di fare qualsiasi cosa quando imbraccia un violino, riuscendo a trasportare il suo pubblico in un mondo fatto di note e virtuosismi.

Infine sabato 7 agosto la campagna di informazione #Guida e Basta promossa da Regione Emilia-Romagna, ANAS e Comune di Ravenna fa tappa in città. Sul palco ci saranno Alberto Bertoli e il suo gruppo musicale,Francesco Sarcina delle Vibrazioni, Orietta Berti, Beppe Braida (Zelig), Conducono la serata Marco Senise e Sofia Bruscoli.

