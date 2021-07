Due nuovi film internazionali in arrivo all’Arena in Massa

Due nuovi film internazionali all’Arena in Massa, la rassegna cinematografica estiva di Massa Lombarda. Martedì 27 e mercoledì 28 luglio nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” tornano le proiezioni.

Martedì 27 luglio è in programma “In the mood for love” di Wong Kar-wai. Il film è ambientato a Hong Kong nel 1962. I coniugi Chow e i coniugi Chan si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. Sono il signor Chow e la signora Chan a rientrare più di frequente a casa ed è così che nel giro di breve tempo scoprono che i rispettivi consorti sono amanti. La volontà di comprendere le ragioni del tradimento subito li porterà a frequentarsi sempre più spesso e a condividere le sensazioni provate.

Mercoledì 28 luglio c’è “La vita che verrà” di Phyllida Lloyd. Sandra se ne va di casa, con le sue due bambine, il giorno che suo marito scopre che stava mettendo da parte dei soldi per farlo. Quel giorno lui la prende a calci e pugni, le tira i capelli, la butta a terra e le rompe una mano. Dopodiché, l’uomo continua a vedere le figlie nei weekend, ma Sandra si tiene alla larga. Poi, un giorno, tra un lavoro di fatica e un altro, mentre cerca un alloggio che non trova, Sandra vede il video di un uomo che si è costruito una casa da solo, ad un costo molto contenuto, e comincia a pensare di fare lo stesso.

La rassegna prosegue fino al 22 agosto, dal martedì alla domenica (a eccezione di lunedì 2 agosto), con tutti i successi della passata stagione e anche film che al momento sono in programmazione o devono ancora uscire nelle sale cinematografiche in prima visione. Le proiezioni iniziano alle 21.15. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film. Il costo di ingresso è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Opera Sapori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.