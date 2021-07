Proseguono le visite guidate con “Mosaico di Notte”, al Mercato coperto gioco da tavola “dal vivo” alla scoperta del parco del Delta del Po

Mercoledì 28 luglio, è in programma l’appuntamento con Mosaico di Notte, che fino al 27 agosto coinvolge numerosi visitatori e offre la possibilità di ammirare alcuni monumenti UNESCO nell’atmosfera della notte. Mosaico di Notte, promosso dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna – Ministero della Cultura e la Fondazione RavennAntica, propone visite guidate serali.

L’itinerario proposto in tre turni alle 20.30 – 20.50 – 21.10 prevede, la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia. Il venerdì sera, invece, è previsto un tour guidato al Battistero degli Ariani (ingresso riservato solo per gli iscritti) e al Museo Nazionale (aperto anche al pubblico, fino alle 23, ultimo ingresso alle 22.30) con partenza alle ore 20.00. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it

Inoltre il venerdì sera la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21 alle 23, ultimo ingresso 22.45 (informazioni e prenotazioni sul sito www.ravennamosaici.it). Tutto nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate, i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it – www.ravennaexperience.it – www.ravennamosaici.it.

Sempre oggi, 28 luglio, al Mercato Coperto sarà possibile scoprire il parco del Delta del Po partecipando a una serata aperta a tutti, in cui divertirsi con un vero e proprio gioco da tavolo “dal vivo” e coinvolgere tutti i sensi in un’esclusiva analisi sensoriale del riso. Delta del Po – Un tesoro da scoprire: il parco arriva a Ravenna con un evento di gusto e di gioco e con tanti omaggi gratuiti per assaporare e conoscere questo incredibile tesoro naturale, storico e culturale attraverso esperienze uniche.

PROGRAMMA

• 17:00 – Inizio evento

• 17:30 / 22:30 – Live game

• 19.30 / 20.30 – Analisi sensoriale del riso

• 21.30 / 22.30 – Analisi sensoriale del riso

Sono aperte le iscrizioni su www.deltadelpo.eu per partecipare alle iniziative e ritirare gratuitamente la speciale Delta Box con i prodotti tipici del parco. Progetto finanziato dal GAL DELTA 2000 Mis. 19.2.02.14 PAL LEADER Delta Emiliano-Romagnolo PSR 2014-2020.