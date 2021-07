A Milano Marittima dal 30 luglio al 3 agosto, la 17esima edizione della rassegna “Filosofia sotto le stelle”

Dal 30 luglio al 3 agosto, la 17esima edizione della rassegna filosofica con i più prestigiosi pensatori del nostro tempo. Lezioni magistrali e café philo per esplorare i confini della nostra esistenza.

Dal 30 luglio al 3 agosto torna l’appuntamento con “Filosofia sotto le stelle”, il festival organizzato da Agenda Filosofica, in collaborazione con il Comune di Cervia, che porta a Cervia e Milano Marittima i più prestigiosi filosofi e pensatori del panorama nazionale. Quattro lezioni magistrali (tutte alle 21.30, all’Arena dei Pini di Milano Marittima) e cinque café philo, novità di quest’anno, per esplorare i confini della filosofia e dell’esistenza, del reale e del non reale, della nostra identità, delle emozioni e della psiche.

I confini come limiti dell’esistenza

La 17esima edizione del festival parte dal concetto di “Confini” per imbastire dialoghi di grande intensità sui limiti stessi della nostra esistenza. I confini – non solo quelli geografici – sono soprattutto quelli che limitano i nostri percorsi di vita e determinano le nostre relazioni con l’altro. È nella trama intessuta, e mai definita, dei nostri confini interiori con la nostra esperienza del mondo, e nel mondo, che si gioca la possibilità del nostro ben-vivere. I dialoghi, presentati da Massimo Previato, rappresentano dunque un’occasione per esplorare i nostri limiti e la nostra capacità di cogliere il reale.

Le lezioni magistrali

La prima lezione magistrale, il 30 luglio, vedrà in dialogo i filosofi Gaetano Rametta e Rocco Ronchi che esploreranno i confini della nostra identità, indagando il rapporto con gli altri e il gioco di specchi dell’identità mai definita. Il 31 luglio sarà la volta del professor Umberto Curi che ci condurrà ai confini tra la percezione della nostra realtà e la lettura del reale. Il viaggio continua, il 2 agosto, con Giacomo Petrarca e Ilaria Gaspari alla ricerca dei confini tra le emozioni, i sentimenti e le passioni. Saranno poi Massimo Donà e Lucrezia Ercoli ad addentrarsi nei confini delle visioni del mondo, nell’evento conclusivo del 3 agosto.

La novità, i café philo

Novità di quest’anno sono i café philo, veri e propri laboratori di filosofia pratica, condotti da Enzo Novara, in cui si potrà intervenire in un confronto libero sui temi in calendario (“Il paradosso della nave di Teseo. Ovvero come la nostra identità cambia nel tempo”, “La libertà come confine tra democrazia e tirannide”, “Il mito come confine tra la psicologia del profondo e l’archetipo”, “La metafora come confine della visione del mondo e il senso del vivere”).

I café philo si svolgeranno nelle stesse date delle lezioni magistrali (dalle 18.30 alle 20, presso la Vecchia Pescheria in piazzetta Pisacane a Cervia) con un appuntamento extra in notturna, il 1° agosto a mezzanotte, sempre alla Vecchia Pescheria.

“La riproposizione, da parte di Agenda Filosofica, per il 17esimo anno consecutivo, del Festival è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale – afferma Cesare Zavatta assessore alla cultura del Comune di Cervia -. Viene offerta a turisti e residenti un’iniziativa culturale di altissimo livello, ulteriormente arricchita dai café philo. Ospitare i più grandi nomi della filosofia contemporanea italiana farà di Cervia, ancora una volta, un luogo di dibattiti e scambi culturali che permetteranno, fra l’altro, di intercettare ulteriori flussi turistici. L’estate cervese conferma quindi la grande qualità e varietà dei suoi eventi.”

“Il Festival – afferma Giuseppe Gagliano, direttore centrale relazioni esterne del Gruppo Hera, main partner dell’evento – ha la capacità di esplorare i confini della filosofia e dell’esistenza, del reale e del non reale, della nostra identità e della psiche e questa ricerca continua caratterizza anche Hera che esplora e sperimenta soluzioni innovative per offrire un servizio sempre migliore, con l’obiettivo di affrontare le sfide più attuali legate alla sostenibilità, all’economia circolare e ai cambiamenti climatici. E questa comunanza di intenti – prosegue Gagliano – ci motiva a sostenere il Festival che, con la sua offerta di qualità, contribuisce ad arricchire di nuove esperienze le comunità che serviamo ogni giorno con impegno.”

“Filosofia sotto le stelle” è organizzato in ottemperanza alle norme per la prevenzione del Covid-19 e si avvale anche della collaborazione di Centotrentasette, la formazione del benessere, con la partecipazione di Libera Università degli adulti di Cervia e dell’associazione culturale Menocchio di Cervia. L’ingresso alle lezioni magistrali e ai café philo è gratuito. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno annullati.

INFO Per ulteriori informazioni www.agendafilosofica.it/attivita-2021/