Bagnacavallo al Cinema. Fino al 5 settembre film d’essai, blockbuster e cinema per famiglie

Ha preso il via il 20 luglio la seconda parte della programmazione della trentasettesima edizione di Bagnacavallo al Cinema, che accompagnerà gli spettatori del parco delle Cappuccine fino al 5 settembre con film d’essai, blockbuster e cinema per famiglie.

Per il fine settimana 30 luglio-1 agosto, la rassegna propone un trio di pellicole francesi: Estate ‘85 di François Ozon (venerdì 30), Una classe per i ribelli di Michel Leclerc (sabato 31 luglio) e Il meglio deve ancora venire di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte (domenica 1 e in replica lunedì 2 agosto).

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp.

Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.40.

I prenotati dovranno presentarsi in biglietteria entro le 21.15.

L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

Le proiezioni della rassegna, gestita dal Cinecircolo FuoriQuadro per il Comune, proseguiranno poi ogni sera fino al 5 settembre. Quest’anno l’arena di Bagnacavallo si presenta notevolmente rinnovata, con 300 poltroncine con braccioli che sostituiscono le vecchie sedute.