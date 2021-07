Ex Salesiani Summer Village: musica e giochi per adulti e bambini a Faenza

Giovedì 29 luglio il Complesso ex Salesiani di Faenza è pronto ad accogliere il terzo appuntamento della rassegna estiva “Ex Salesiani Summer Village”. Dalle 17 sono in programma tante nuove iniziative per adulti e bambini che potranno ancora godersi una serata di spensieratezza negli ampi spazi di Faventia Sales.

Tra i protagonisti della serata ci sarà ancora una volta la musica. Nella sede della scuola di musica “Giuseppe Sarti” dalle 17 saranno presentati i risultati del progetto b degli studenti della scuola primaria Gulli dell’Istituto Comprensivo Europa e delle classi della scuola Arti e Mestieri di “Angelo Pescarini”. Dalle 21 Ettore Marchi presenterà nella chiesa del Complesso “Il liuto attraverso i secoli, un viaggio dal Rinascimento al Barocco” con musiche di Dowland, Piccinini, Kapsberger e Zamboni. Il concerto è organizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival e InTempo2021. Alle 22 la Pop-Rock-Blues Band Sarti si esibirà nel cortile in “Con il Blues tra le corde”, diretti da Tiziano Negrello. Il concerto è organizzato dalla Scuola di musica Sarti.

Torna nell’area del parcheggio, dalle 18, “Faenza Art Parade”, mostra delle opere di artisti, designers e creativi del territorio. Il progetto è a cura del Museo Carlo Zauli e sostenuto dal Comune di Faenza nell’ambito dell’avviso pubblico “Ripartiamo con la Cultura”. Per tutta la serata sarà anche possibile visitare la mostra “Ivo Sassi e la poetica di Dante”. Confermate anche le iniziative per bambini. Dalle 19.30 sarà allestito un laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni dal titolo “Il mondo delle api: alle origini del miele”, organizzato da Campagna Amica e Coldiretti in collaborazione con Azienda Agricola Apicoltura Granfavo di Brisighella. A disposizione anche un’area gonfiabili gratuita dalle 18 alle 23.

Infine, lo sport. Dalle 18 il Club Atletico Faenza Ginnastica torna all’ex Salesiani con il banchetto di presentazione dalle 18 e le esibizioni di ginnastica artistica e ritmica dalle 20. Il Faventia Calcio organizza nel campo di gioco un Open Day per la sezione Primi Calci e Pulcini (nati dal 2014 al 2011) alle 18. Inoltre, la palestra Overcome Sporting Club sarà regolarmente aperta.

Dalle 19 la piazzetta del parcheggio continuerà a ospitare il Mercato di Campagna Amica e Coldiretti con le sue proposte a km zero. I locali E-bistrot e Mens Sana partecipano alle iniziative con le loro proposte enogastronomiche per aperitivi e cena.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.