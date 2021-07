Giovedì di Pink Week a Ravenna. KMRU e Chourmo all’Hanabi, Masè a Classe al chiaro di luna, Tramonto DiVino a Cervia e Rocca Total Pink a Riolo

Suoni, profumi e sapori per adulti e bambini nella quarta giornata, giovedì 29 luglio, della Pink Week 2021.

Voce e personalità da vendere, Arisa farà tappa a Cesenatico (FC), in occasione de La Notte Rosa 2021 giovedì 29 luglio alle ore 22 in Piazza Andrea Costa, con il suo nuovissimo “Ortica” Special Tour 2021 (Ingresso gratuito, sono 500 i posti disponibili, tutti a sedere e distanziati, prenotabili sul sito https://www.vivaticket.com/it/biglietto/arisa-ortica-special-tour-2021/161335. All’ingresso andrà esibito il biglietto stampato, oppure il qr corde sul proprio smartphone).

Allo sferisterio di Santarcangelo di Romagna (RN) alle 21 prenderà il via la serata interamente dedicata ai Modena City Ramblers all’interno de La Milanesiana, l’evento itinerante creato da Elisabetta Sgarbi che vedrà, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Santarcangelo Alice Parma e del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’introduzione della stessa ideatrice. Il comico Dario Vergassola regalerà un prologo all’insegna dell’umorismo. Seguirà quindi il concerto “1991-2021: 30 anni di Modena City Ramblers” (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 334/6628192).

RDS 100% GRANDI SUCCESSI porta a Rimini performance esclusive durante la settimana della Notte Rosa: il 29 luglio si esibiscono davanti alla Postazione RDS diBelvedere Piazzale Kennedy i Sottotono, con Big Fish e Tormento che tornano insieme sulla scena musicale italiana con il loro album manifesto “ORIGINALI”, a cui con grande entusiasmo hanno preso parte numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale. Lo showcase ad ingresso gratuito inizia alle 21:30 con apertura cancelli alle 20:45 (per partecipare all’evento il pubblico deve prenotarsi al seguente link: www.visitrimini.com/rds-100-grandi-successi/).

A partire dalla mattina di giovedì 29 luglio, grazie al Festival della Marineria, sarà possibile ammirare a Cesenatico (FC) un gran numero di barche d’epoca con vele “al terzo” – le vele coloratissime tipiche dell’Adriatico decorate con i simboli delle famiglie marinare – che saranno protagoniste di uno dei più partecipati raduni della costa in occasione della Festa di Garibaldi. Le barche saranno visibili al pubblico all’ormeggio nel Porto Canale, e sfileranno nel pomeriggio di giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 a partire dalle ore 15:00.

A Ferrara la Pink Week giovedì regala un doppio appuntamento musicale. Alle 21.00 la sesta edizione di “Un Fiume di Musica”: il tratto di darsena di fronte Palazzo Savonuzzi si trasforma in una vivace piazza sul fiume. Ad esibirsi saranno gli ORGANIC 3 (Massimo Mantovani: tastiere, Roberto Formignani: chitarra, Roberto Poltronieri: batteria) insieme agli Harmonica Players (Gianandrea Pasquinelli, Paolo Giacomini, Angelo Adamo, Paolo Santini). L’ingresso è gratuito (prenotazione dei tavoli obbligatoria sull’App EVENTBRITE

Info: tel. 0532 464661, unfiumedimusica@gmail.com). Secondo appuntamento musicale alle ore 21.00 a Casa Romei (Via Savonarola 30, Ferrara) con il pianoforte di Giuseppe Albanese in “APRÈS UN LECTURE DE LISZT”, brani da Années de Pèlerinage e parafrasi da Berlioz, Wagner e Bellini (ingresso: 5 euro; ridotto: 2.00. Gratuito fino ai 18 anni. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti; per info si prega di contattare la biglietteria del Museo: tel. 0532 234130 o pm-ero.casaromei-fe@beniculturali.it).

A Gatteo a Mare (FC) le più belle canzoni di Claudio Baglioni interpretate da Igor Minerva alle 21.30 all’Arena Lido Rubicone (prenotazione obbligatoria, www.visitgatteomare.it), mentre a Cesena (FC) il cantautore e polistrumentista Motta si esibirà in concerto alla Rocca Malatestiana alle ore 21.00 (ingresso a pagamento, 25,30 €. Prevendita su bit.ly/MottaRoccaCesena).

Chourmo, al secolo Giulio Pecci, i cui dj-set viaggiano nell’universo della black music contemporanea in tutte le sue sfaccettature e Joseph Kamaru, in arte KMRU, sound artist nato a Nairobi e residente a Berlino si scateneranno sulla spiaggia di Marina di Ravenna, sotto la mitica tettoia del Bagno 72 Hana-bi, all’interno della rassegna BEACHES BREW, appuntamento in cui la spiaggia diviene il luogo in cui creare musica e esplorare nuove culture (ingresso libero, per informazioni info@bronsonproduzioni.com)

Gli Zen Circus saranno in concerto a Verucchio (RN) in Piazzale Battaglini, sul sagrato della Chiesa della Collegiata, alle 21.30. La band, punto di riferimento della scena indipendente italiana, attiva da 18 anni, si esibisce quest’estate in modalità inedita nel tour “L’ultima casa accogliente” e arriva al Verucchio Festival in versione acustica. Biglietti (€ 34,50) su https://www.ticketone.it/event/the-zen-circus-sagrato-chiesa-della-collegiata-13846337/.

E’ un giovedì romantico, quello nella Piazza Maggiore di Mondaino (RN), con “Parole e Musica” evento poetico/musicale con pianoforte, poesie e racconti sotto le stelle. Una serata nell’armonia della musica e delle parole a cura di Roberto Bizziccheri e Silvia Giorgi.

Il liscio protagonista a Sarsina (FC) grazie alla seconda serata di “Una notte di note… della tradizione”: dalle ore 18.00 in poi musica dal vivo in piazza Plauto con l’orchestra Luca Bergamini; serata con ospiti legati alla tradizione romagnola e alla famiglia Casadei, come Roberta Cappelletti e altri che condivideranno ricordi e racconti del Re del Liscio, Raoul Casadei. La piazza sarà addobbata in rosa: tutti i ristoranti, bar e attività saranno a tema con la Pink Week. Anche la Rocca di Calbano sarà illuminata di rosa (ingresso libero, info 0547 698102, uit@comune.sarsina.fc.it).

Giovedì 29 luglio torna a Ravenna sul palco di Classe al Chiaro di Luna uno degli artisti che ha maggiormente entusiasmato i partecipanti della scorsa edizione, Mauro Masè, e farà cantare il pubblico sulle note dei grandi successi di Lucio Battisti. Il concerto si terrà all’Arena Museo Classis – via Classense 29, Ravenna (ingresso € 12 prevendita al link https://oooh.events/evento/mauro-mase-una-voce-per-battisti-classe-al-chiaro-di-luna-29-luglio-2021-biglietti/).

Si balla invece a Misano Adriatico (RN) grazie al Summer Latin Festival – Folk Romagnolo: dalle ore 18.30 animazione e musica, alle ore 20:45 Stage con Roberto Bianchi e dalle ore 22:00 Show, DJ Set e animazione serale (ingresso libero, informazioni 0541.615520 o info@visitmisano.it).

A Cervia la Pink Week diventa gustosa grazie a “Tramonto divino”, appuntamento itinerante che vede protagonisti i prodotti tipici della regione accompagnati dalle migliori bollicine metodo classico del territorio, servite e raccontate dai sommelier AIS. Per l’occasione ci sarà un assaggio di vini rosè internazionali appena premiati al concorso mondiale di Bruxelles. In degustazione una giostra di prodotti, per un percorso del gusto che vede alternarsi ogni 20 minuti una differente proposta gourmet. L’evento si terrà sotto la Torre San Michele, situata in Via Evangelisti 4. (ingresso € 25, prenotazione obbligatoria https://shop.emiliaromagnavini.it/).

Anche il giovedì di Riolo Terme lega enogastronomia e cultura, grazie alla rassegna Rocca Total Pink, visita guidata “al contrario” alla Rocca di Riolo, dai giorni nostri alle origini del governo Manfrediano. Al termine del percorso, degustazione in Rosa per assaggiare i vini rosati della vallata del Senio, in collaborazione con le cantine locali, per un “Sottosopra di gusto” (Inizio ore 20.00, presso Rocca di Riolo, costo € 12 prenotazioni a: 0546 77450 – roccadiriolo@atlantide.net).

All’insegna del gusto anche il giovedì sera di Poggio Torriana (RN) grazie a “La Collina dei Piaceri” un ristorante a cielo aperto con proposte gastronomiche cucinate dal vivo da grandi chef, musica itinerante e atmosfere accattivanti (info e prenotazioni urp@comune.poggiotorriana.rn.it).

Bambini protagonisti a San Giovanni in Marignano (RN) alle ore 18.00 al Parco Asmara (via Santa Lucia, percorso naturalistico fiume Conca) grazie ad una lettura teatrale per bambini con Virginia Spadoni, “I cinque malfatti”, cinque tipi strani che abitano insieme, e che ricevono a sorpresa la visita di un sesto personaggio, il Perfetto. Lo spettacolo, ironico e divertente, è consigliato per bambini dai 4 anni in su; partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria per massimo 20 famiglie ad incontro (Info e prenotazioni: Biblioteca comunale 0541.828157 e biblio@marignano.net. Dedicato ai più piccoli anche il giovedì di Torre Pedrera (RN): dalle ore 21,00 alle ore 24,00 “la Notte Rosa Baby”, musica dal vivo nella zona del Bagno Carlino, n.65.

Grandi risate a Coriano (RN) dove all’Arena Parco dei Cerchi di Via Garibaldi va in scena Debora Villa, che festeggia con il nuovo Recital “Venti di Risate” i suoi 20 anni di carriera. Uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico (ingresso a pagamento, € 12, attiva la prevendita online: www.liveticket.it/corianoteatroestate).

Comicità anche a San Mauro Pascoli (FC) che tinge di rosa la sua maestosa Arena Arcobaleno e la riempie di risate con il perfomer BRUCE KETTA + MAX PIERIBONI direttamente da Zelig (ingresso libero, https://www.sanmauromare.net/).

Visite guidate in rosa a Rimini grazie a l’InsoliTouRimini che con le “Visite Guidate Teatralizzate” offre l’occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini “inusuale”, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre “incursioni teatrali” a sorpresa durante il percorso coinvolgono i partecipanti in un’esperienza emozionante. I tour partono dall’Arco d’Augusto, simbolo di Rimini, alle ore 18.00, attraversano il centro storico e terminano verso le ore 20.15 nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, ammirando la piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite email tourinsolitorimini@gmail.com).

Alternativa altrettanto insolita “Storia ad Rèmin, la città dei pataca”, una visita guidata in dialetto romagnolo ai monumenti ed ai luoghi più significativi della città, tra storie, leggende, poesie. Ritrovo ore 21 all’edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio (costo € 10, per info e prenotazioni: Cristian Savioli – Guida Turistica – cell. 333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com).

Anche Ferrara propone, oltre ai due appuntamenti musicali, suggestive visite guidate serali, alla scoperta dei più caratteristici musei cittadini: è il turno del Museo Schifanoia (Via Scandiana, 23) che resterà aperto fino alle 24.00. L’antica delizia estense era la dimora prediletta dal duca Borso, celebrato negli affreschi dello splendido Salone dei Mesi, capolavoro assoluto dei maestri dell’Officina Ferrarese, che sarà visitabile dalle 19.00 alle 23.00 grazie a visite guidate gratuite con partenze ogni 30 minuti (prenotazione obbligatoria assistenza@visitferrara.eu).