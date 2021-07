Il Laboratorio Aperto di Ravenna chiude il primo semestre del 2021 con ottimi risultati

Il Laboratorio Aperto Ravenna, lo spazio cittadino che ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale nel territorio, ha chiuso il primo semestre del 2021 con importanti risultati. Il Laboratorio Aperto, che ha il compito di interpretare il patrimonio come fattore di crescita economica e di inclusione sociale grazie alle attività e agli eventi che vi vengono realizzati, è motore per le industrie creative culturali, per la vitalità economica del contesto urbano, per le forme di aggregazione e di processi di innovazione e partecipazione.

Anche il primo semestre del 2021 è stato pesantemente caratterizzato dall’emergenza sanitaria, in continuità con i mesi dell’autunno e inverno 2021. Si è quindi dato seguito alle attività in modalità online come già avvenuto per l’anno precedente, realizzando 131 attività di formazione e divulgazione, che hanno raggiunto ben 2560 persone.

A chiudere questi primi sei mesi, è stato lanciato un importante progetto che vede il coinvolgimento anche del Comune di Ravenna per la promozione del primo hackathon della città, dedicato a costruire un prototipo di gioco urbano per far conoscere ai cittadini e alle cittadine, ai professionisti, agli studenti e ai turisti della città i luoghi antichi e nuovi di Ravenna in chiave contemporanea.

L’hackathon Ravenna Hack the City è una maratona progettuale organizzata in due tappe, dove creativi, game designer, programmatori, sound designer, storytellers lavoreranno insieme con l’obiettivo di costruire il prototipo del primo gioco urbano della città di Ravenna.

Obiettivo del concorso è immaginare e costruire una narrazione che racconti la storia e i tesori della città in modo concretamente sviluppabile: dai costi concreti, ma contenuti, realizzabili con un investimento sostanzialmente limitato e ambientato a Ravenna.

Sarà possibile candidarsi entro il 31 luglio 2021 alle ore 23.59, compilando il form dedicato nel sito web del Laboratorio Aperto: www.laboratorioaperto.it

La Giuria selezionerà i progetti di game-storytelling più interessanti che si sfideranno nell’ hackathon vero e proprio che si svolgerà in autunno.

C’è tempo fino al 31 luglio per partecipare a “RAVENNA HACK THE CITY – Per iscrizioni e informazioni: https://forms.gle/G8TqfoQGxnixoZKN9

Il Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti.