Milano Marittima. Il Vialetto degli Artisti si “colora di rosa” per la “Pink Week”

A Milano Marittima continuano gli appuntamenti con l’artigianato contemporaneo, l’arte, la moda e il design emergente all’interno del Vialetto degli Artisti.

Da venerdì 29 luglio a domenica 1 agosto, il Vialetto degli Artisti tornerà a “colorarsi di rosa” in occasione della “Pink Week”. Allestimenti, installazioni Pink, animeranno il weekend più colorato dell’estate romagnola. Stilisti designer e artigiani emergenti, uniranno creatività e originalità, con l’obbiettivo comune di festeggiare “La Notte Rosa”!

Lungo il celebre Canalino, avvolti in un’atmosfera intima e glamour, gli amanti di arte e fotografia potranno visitare la mostra del fotografo di fama internazionale Milko Marchetti: un viaggio alla scoperta dei colori e delle luci della natura dal titolo “Feel Nature”. Una selezionata esposizione di 20 scatti, in mostra tutte le sere fino al 5 settembre. In programmazione anche esposizioni di pittura e scultura a cura di Giuliana Giuliani, Mavis Gardella, Luca Pagani, Angela Florian, Anna Maria Montanari, Antonella Giacomozzi Albertina Lodi.

Il Vialetto degli Artisti è un evento di promozione culturale, con l’obbiettivo di offrire spazio e visibilità, alle nuove realtà artigianali e alle attuali proposte di stilisti, designer e artisti emergenti.

Vialetto degli Artisti | Calendario Estate 2021: Dal 2 luglio al 5 settembre, tutte le sere. – Orario 20.00 – 24.00 | Ingresso Libero.

L’iniziativa sarà svolta in totale sicurezza e nel rispetto delle norme Anti Covid-19 in vigore.

DOVE SIAMO:

Vialetto degli Artisti – Prima Traversa – Milano Marittima. Vialetto degli Artisti è un progetto realizzato dal Comune di Cervia in collaborazione con l’Associazione Culturale Rete Creativa.