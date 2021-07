Notte Rosa. Il 30 luglio in Piazza Costa la Romagna incontra la Puglia con Note di Sapore

In occasione della Notte Rosa, la Romagna incontra la Puglia sia nell’enogastronomia che nella musica. L’appuntamento è per domani, venerdì 30 luglio dalle 18,30, in Piazza Costa a Ravenna. Note di Sapore, la rassegna di aperitivi e cene in musica di Mercato Coperto e Costa Cafè, propone ‘Pink Night La Romagna incontra…la Puglia” con il live del duo di pizzica e musica tradizionale pugliese Fior di Velluto, che si esibirà con lo spettacolo “Melodie Salentine”.

Il programma

Ore 18,30 – Aperitivo con dj

Ore 20 – Orario consigliato per inizio cena

Ore 21 – Inizio spettacolo

La musica di Fior di velluto in “Melodie Salentine”

Noemi Valzano (voce e tamburi a cornice) e Biagio Mele (voce, chitarra, armonica, organetto, tamburi a cornice) in arte Fior di Velluto, presentano il progetto “D u e: Melodie salentine”. Due voci salentine che

raccontano storie, cantano pizziche e stornelli d’amore, di protesta, di sdegno e di liberazione. Due cuori con la stessa passione, quella per la musica della propria terra d’origine. Per una serata di canti, “cunti” e di

danze!

Mercato Coperto proporrà un fuori menu con tre piatti per celebrare l’incontro gastronomico tra Romagna e Puglia: Frisella con burratina, alici e pomodori secchi; Sfoglia arrotolata farcita con ricotta e erbette,

gratinata al forno con ragù di Mora Romagnola; Bombette pugliesi con fricandò alla romagnola. Si può partecipare alla serata acquistando una Dinner & Drink card del valore di 20€. L’intero importo è utilizzabile per ordinare drink e food a scelta dai menu “Romagna Terra e Mare”, “In Piazza al Mercato Coperto” ed “Estate al Mercato Coperto”.