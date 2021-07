Ultimo weekend con la Sagra della Cozza organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna

Si conclude questo weekend la nona Sagra della Cozza a Marina di Ravenna organizzata dalla Pro Loco. Venerdì sera all’area ex stabulario (via delle Nazioni, 8) in zona bacino pescherecci, per tutto il weekend, si mangiano piatti tipici preparati con le cozze di Marina di Ravenna.

Gli stand aprono alle 18.30 e il menù prevede primi ai basi di cozze con il piatto forte che è rappresentato naturalmente dalle cozze di Marina di Ravenna alla marinara o alla tarantina. Collegata alla sagra infatti ci sono i tour guidati organizzati da Ravenna Welcome (tour dei bunker il 30 luglio e tour della Marina storica il 31 luglio). Per chi cena alla sagra i due tour costano solo 5 euro. I biglietti sono acquistabili su www.ravennawelcome.com , oppure scrivendo una mail a booking@ravennawelcome.com o telefonando al 351 6072377.

Questa settimana al bacino pescherecci arriva inoltre Spiagge Soul. il Festival diffuso di musica soul totalmente gratuito che dal 2009 anima le estati dei Lidi Ravennati ospitando grandi artisti di fama internazionale. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Blues Eye in compartecipazione con il Comune di Ravenna, ha portato alla luce inedite sinergie tra le tradizioni romagnole e quelle afroamericane, attraverso il connubio musica-gastronomia.

Il programma:

30 Luglio MAX LAZZARIN & THE GREAT MAGICIANS;

31 Luglio DAIANA LOU;

1 Agosto DON ANTONIO & VINCE VALLICELLI.

Tutti gli appuntamenti si tengono all’arena del bacino pescherecci alle 21.00. La partecipazione è gratuita ma, per vie delle norme anti covid, è necessaria la prenotazione su www.marinadiravenna.org.